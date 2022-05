Nel primo trimestre raccolti dai gestori 11 miliardi. Scende il patrimonio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nei primi tre mesi dell’anno nelle casse dei gestori di patrimoni sono entrati 10,9 miliardi, grazie al contributo dei fondi aperti che hanno portato in dote 12,8 miliardi e compensato la perdita delle gestioni di portafoglio, in rosso per oltre 3 miliardi (-7 miliardi le altre gestioni dei quali -6,4 solo del Gruppo Poste Italiane ). Il pesante clima di incertezza che si respira da un po’ di tempo sui mercati non ha arrestato i flussi di raccolta, ma si è fatto sentire sul patrimonio complessivo del sistema: le masse sono scese sotto i 2.500 miliardi (2.486 per la precisione), con un decremento del 3,5% rispetto al dato di fine dicembre. Questo, in sintesi è quanto risulta dalle consuete statistiche trimestrali diffuse da Assogestioni.

I fondi

Da gennaio a fine marzo anche, nonostante la forte volatilità dei listini, sono stati gli azionari a riscuotere i maggiori consensi e con un saldo pari a 9,2 miliardi hanno inoltre migliorato il dato rispetto all’ultimo trimestre del 2021 (6,9 miliardi). Stessa impostazione per i bilanciati che hanno chiuso i battenti del periodo con un risultato di 5,2 miliardi (5 a fine dicembre), mentre ci sono state due decise inversioni di rotta da parte degli obbligazionari e dei monetari. I primi sono passati da +2,1 miliardi del trimestre precedente agli attuali -5,4, i secondi, invece, hanno riportato i conti in attivo in maniera quasi speculare: da -3,1 a + 3,4 miliardi. In forte rallentamento, ma sempre in territorio positivo i flessibili, passati da 2 miliardi a 364 milioni. In termini di domiciliazione i prodotti di diritto estero tengono saldamente le redini con 12,8 miliardi, mentre gli italiani viaggiano con un deficit di 72 milioni (+3 miliardi il trimestre precedente).

Loading...

Le società

Intesa Sanpaolo è il gruppo che nel trimestre ha registrato la raccolta più elevata (3 miliardi grazie soprattutto alle gestioni retail targate Fideuram), seguito da Amundi (2,7 miliardi) e da Generali (2,3 miliardi) che invece hanno puntato sui fondi aperti. Particolarmente positivi anche i conti di Deutsche Bank (1,9 miliardi), di JP Morgan Asset Management (1 miliardo) e di Mediobanca (828 milioni). Bilancio trimestrale negativo, invece, per Poste Italiane (-5,3 miliardi), Allianz (-475 milioni), Azimut (-227 milioni), Invesco e Credit Suisse (-557 milioni rispettivamente), Bnp Paribas (-665 milioni), Shroders (-487 milioni) e Credit Suisse (-557 milioni).

I Pir

I piani individuali di risparmio nel primo trimestre dell’anno hanno incassato 160 milioni, mentre il patrimonio è sceso a 19,8 miliardi rispetto ai 21,2 di fine dicembre. Inevitabile anche in questo caso l’effetto mercato. La maggior parte dei flussi si è indirizzata sui prodotti bilanciati (147 milioni). Raccolta positiva anche per i Pir alternativi nelle cui casse sono entrati 83,4 milioni e che viaggiano con un patrimonio di 1,8 miliardi.