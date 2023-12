Nel protocollo siglato anche le agevolazioni fiscali per le imprese

Ascolta la versione audio dell'articolo

«La Romania è un mercato su cui il nostro gruppo industriale operava già, ma abbiamo colto l’occasione offerta dalla missione organizzata da Confindustria Veneto Est per consolidare i rapporti con uno sbocco che riteniamo assolutamente significativo». Germana Boito, export manager di Art Self e Mittel, aziende della galassia del trevigiano Italo Perin Group, ha fatto parte della delegazione che dal Veneto Orientale ha raggiunto il mese scorso il Paese dell’Est Europa, riuscendo ad avvicinare imprese con le quali da tempo tentava di intessere relazioni.

«Con Confindustria Veneto Est avevamo partecipato già alla missione di maggio in Serbia e eravamo rimasti soddisfatti dai b2b organizzati con imprese assolutamente pertinenti al nostro ambito di business. Così non ci siamo fatti scappare l’ulteriore occasione, positiva anche dal punto di vista conoscitivo, per avere uno sguardo a 360 gradi alla realtà locale», afferma. Boito sta ora lavorando ad approfondire contatti e a sviluppare trattative con entrambi i mercati, che porteranno sicuramente commesse alle due imprese del gruppo metalmeccanico specializzate in settori complementari: Art Self, nella produzione di attrezzature in acciaio inox per buffet, self service, mobili refrigerati, necessari in hotel, ristoranti, bar e Mittel, nel cosiddetto neutro, cioè tavoli, pensili, armadi per l’horeca. Della delegazione che ha raggiunto la Romania – guidata dalla consigliera per l’Internazionalizzazione della Confindustria veneta, Alessandra Polin - hanno fatto parte anche attività della chimica, agroalimentare, energia.

Gli imprenditori di Veneto Est hanno firmato lo scorso 21 febbraio con Confindustria Romania un protocollo per la cooperazione economica e commerciale tra associate. Al centro dell’attenzione le opportunità di rafforzamento della cooperazione industriale, commerciale, di investimento e di finanza agevolata, con focus su alcuni settori chiave, come macchine, energie rinnovabili, digitale, agroindustria, infrastrutture, anche alla luce del Pnrr romeno, che vale 29,2 miliardi di euro in tre anni, ai quali si aggiungono 1,4 miliardi dal RePower Eu.

I territori di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo, concorrono per il 63,7% all’interscambio regionale con Bucarest (e al 14% di quello nazionale), per un valore complessivo di 2,7 miliardi, ed esportazioni per circa 1,3 miliardi. Tra le province, trainano le performance di Venezia e Padova: +83,9% (per il balzo dell’import di metalli di base) e +24,7% rispettivamente, l’interscambio 2022 con la Romania.