Nel quadrilatero della cosmetica il make up per i grandi marchi

In particolare, nel cosiddetto quadrilatero della cosmetica tra Milano, Brianza, Bergamo e Crema si concentrano circa 500 aziende con realtà che registrano fatturati a sei cifre in crescita costante e quote di export che non scendono sotto l’80%. Una ricchezza per il territorio visto che si tratta di imprese ad alto tasso di innovazione e con forti ricadute occupazionali. Stesso discorso per i produttori di profumi: pur non potendo parlare di un vero e proprio distretto, diverse aziende si concentrano nella provincia di Lodi, come Icr, solo per citarne una.

Intercos di Agrate Brianza, fondata dall’imprenditore Dario Ferrari nel 1972 in un sottoscala di Milano con dieci dipendenti e uno stabilimento di 2mila metri quadrati, è la più grande realtà italiana di produzione di cosmetici conto terzi per i grandi marchi del beauty internazionale con 15 stabilimenti nel mondo, 780 milioni di euro di ricavi per il 2018, un ebitda del 16% e una quota export del 90%. Dei 6mila dipendenti 800 si occupano di ricerca e sviluppo con un investimento in R&S che per quanto riguarda il make-up arriva al 13% dei ricavi, con punte del 15%, e sette centri di ricerca tra Europa, Asia e America.

Ma ci sono anche Chromavis, che l’anno prossimo inaugurerà il suo nuovo avveniristico stabilimento in provincia di Cremona, e Ancorotti Cosmetics di Crema che produce il 20% del mascara mondiale (ma realizza anche fondotinta, creme, rossetti, ciprie, terre e fard) e ha chiuso il 2018 a 101 milioni di euro, +10% rispetto all’anno precedente con la previsione per il 2019 di arrivare a 115 milioni. Ha ristrutturato e riqualificato lo stabilimento industriale ex-Olivetti trasformandolo in uno stabilimento green.

Terzisti, ma non solo. Sul tessuto lombardo operano anche molte aziende che producono in licenza, come EuroItalia (si veda articolo a fianco) e Angelini Beauty (tra i brand Trussardi, Laura Biagiotti, Blumarine) o a marchio proprio, come la bergamasca Kiko Cosmetics del gruppo Percassi, la più grande per fatturato tra queste ultime con 592 milioni di euro nel 2018, Pupa, Deborah Italia e L’Erbolario.