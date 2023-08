Nel quartiere di San Lorenzo torna a vivere uno storico convento

La vocazione artistica e culturale di questa porzione del centro storico fiorentino è nota ed evidente nelle esposizioni ospitate a Palazzo Medici Ricciardi. Dallo scorso giugno, però, residenti e turisti hanno un altro luogo dove in futuro potranno spendere una visita per ammirare opere di artisti contemporanei ed emergenti. Si tratta dell’ex Convento Sant’Orsola, fondato all'inizio del Trecento come piccolo monastero femminile, che riaprirà progressivamente al pubblico in modalità “museo effimero” destinato a trasformarsi nel tempo. Una struttura in disuso da 40 anni che conoscerà una profonda opera di ristrutturazione per trasformarsi in uno spazio espositivo di oltre 17mila quadrati entro la fine del 2025 (data di prevista di apertura del Museo) comprendendo anche l'antica chiesa trecentesca “di fuori” affacciata su via Guelfa e via Sant'Orsola. Nel frattempo, l'area della cosiddetta chiesa “di dentro” costruita nel Cinquecento ad uso esclusivo delle monache sarà aperta periodicamente al pubblico per manifestazioni culturali ed esposizioni temporanee allestite fra le antiche colonne, i capitelli e gli affreschi che decoravano il vecchio convento. Accanto alle sale che ospiteranno le mostre e riporteranno in auge alcuni reperti (fra cui una pala del 1200, alcuni dipinti e varie sculture oggi spostate in altri musei della città), un’area permanente sarà dedicata ai lavori degli artisti emergenti. I primi due a ridare vita a Sant’Orsola con le loro opere sono stati la londinese (di origine polacca) Sophia Kisieleska-Dumbar e l’italiano Alberto Rice. Grazie a una pavimentazione in vetro, inoltre, i visitatori potranno camminare sugli scavi archeologici effettuati dalla Soprintendenza e dalla Città Metropolitana di Firenze tra il 2011 e il 2014, scavi che hanno portato alla luce la presenza di alcune tombe rinascimentali tra cui quella di Lisa Gherardini, la presunta Monna Lisa del celebre dipinto di Leonardo da Vinci.



