Nel quarto atto della Seat Leon c’è più tecnologia e sicurezza Quarta generazione. La media della casa spagnola si aggiorna nello stile e nell’equipaggiamento Debuttano i sistemi per la guida assistita e l’assistente vocale «Hola, hola». Cinque le motorizzazioni di Giulia Paganoni

Quarta generazione. La media della casa spagnola si aggiorna nello stile e nell’equipaggiamento Debuttano i sistemi per la guida assistita e l’assistente vocale «Hola, hola». Cinque le motorizzazioni

3' di lettura

Disegnata dalla luce. La quarta generazione di Seat Leon spicca per lo stile dinamico delle linee nonché dal ricco equipaggiamento di bordo. Le novità riguardano anche le motorizzazioni, con una gamma composta da cinque powertrain, dei quali due elettrificati. Durante il nostro test drive abbiamo provato la versione Mild-hybrid da 150 cv con cambio automatico lungo un percorso misto.

Seat è uno dei pochi marchi che negli ultimi due anni ha registrato una crescita costante e che ora deve risollevarsi dopo le circa 4 settimane di chiusura delle linee produttive causa Covid. Al momento la produzione nello stabilimento di Martorell è ripresa ai ritmi pressoché uguali pre-pandemia, raggiungendo le 1.900 unità al giorno. Seat è anche un marchio fondamentale per il gruppo Volkswagen, diciamo che potrebbe essere definito come la porta d’ingresso che permette di avere un pubblico di età inferiore di 10 anni rispetto alla media di mercato.

Leon è un modello fondamentale per il marchio spagnolo (oltre 2 milioni di esemplari venduti) e nelle sue quattro generazioni ha potuto contare sulla mano sapiente di designer di tutto rispetto: da Giugiaro a De Silva per arrivare a Mesonero. La città di Barcellona è elemento fondamentale per l’ispirazione delle auto a marchio Seat e proprio per questo si dice che Leon sia stata disegnata dalla luce della capitale Catalana. Al primo sguardo è un’auto che strizza l’occhio a un pubblico giovane, sia per le linee di carrozzeria sia per quanto riguarda l’equipaggiamento, già molto interessante anche nell’allestimento Style, l’entry level.

Leon si posiziona nel segmento C, dovendosela vedere con auto di un certo livello come Hyundai i30, la cugina Golf ma, dato l’equipaggiamento, può dar fastidio anche alle tedesche premium come Bmw Serie 1 o Mercedes Classe A. Le dimensioni sono generose e lo spazio di bordo è gestito bene: lunga 4.368 mm, larga 1.799 mm e alta 1.456 mm e il bagagliaio di 380 litri. Da sottolineare l’aumento del passo di 50 mm che raggiunge ora i 2.686 mm a favore dello spazio per le gambe dei passeggeri posteriori e punto cardine per il miglioramento della guidabilità. Infatti, un passo più lungo permette più precisione nelle curve a lungo raggio unita ad una maggiore rigidità del 10% del telaio. Nell’anteriore spicca la nuova calandra e il cofano allungato. I fari sono Full Led già di serie. Nel posteriore, invece, a farla da padrone è la striscia luminosa che collega i due fari. A darle personalità anche i cerchi, di dimensioni da 16 fino a 18 pollici.

Negli interni si nota lo stile essenziale, con l’assenza di tasti fisici. Il volante è stato ridisegnato, accogliendo ora sulla razza di sinistra i tasti per la gestione del Cruise control (anche adattivo). Al centro della plancia è presente il display touch da 10 pollici (8” per la versione style) dal quale è possibile accedere a tutte le informazioni di bordo, dal sistema di infotainment alla gestione della modalità di guida fino all’impostazione del clima.