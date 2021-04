Nel quarto gruppo i nodi premium e lusso

2' di lettura

All’indomani dell’effettiva operatività del gruppo Stellantis, quarto gruppo automobilistico mondiale, e dopo una logica riorganizzazione aziendale, tutti i marchi hanno iniziato subito a collaborare. È il caso dei brand dell’offensiva premium, Alfa Romeo, Lancia e DS che stanno preparando le sinergie in vista del lancio dei nuovi modelli. La fusione porterà, infatti, allo sviluppo di nuove auto con meccanica condivisa e alla realizzazione di progetti congiunti per lo sviluppo di tecnologie e componenti meccanici. Proprio l’Alfa Romeo sarà uno dei cardini della nuova strategia premium di Stellantis.

Il nuovo ad del Biscione Jean Philippe Imparato, un appassionato di automobili che in passato non ha mancato di frequentare piste e autodromi, si è già messo al lavoro con l’obiettivo di preparare al meglio il lancio in autunno del suv Tonale già in pre-produzione a Pomigliano. Ma Alfa Romeo farà anche da terminale sia del rafforzamento di Lancia che della crescita di DS. I tre brand realizzeranno prodotti diversi tra di loro, ma collaboreranno per creare delle basi comuni che sono le vere ragioni della fusione per ridurre costi di sviluppo e produzione delle nuove vetture, garantendo sempre un’elevata qualità costruttiva. I propulsori, ad esempio, saranno diversi rispetto agli altri modelli del gruppo, come ha confermato la responsabile del prodotto DS, Marion David, alla presentazione della nuova DS 4, l’auto designata a rilanciare la sfida ai brand premium di sempre, Audi, Bmw e Mercedes. Il piano industriale DS fino al 2023 è confermato, mentre per le prime auto risultato dell’alleanza bisognerà attendere almeno il 2024. Le sinergie col Stellantis, poi, saranno un’opportunità unica per Lancia che da brand monomodello di oggi con la sola Ypisilon a listino, potrà offrire in futuro una gamma molto più articolata a partire da un modello di b-suv urbano da realizzarsi nell’ambito del progetto di un’analoga vettura realizzata per l’Alfa Romeo e destinata a subentrare alla MiTo.

Quanto a Maserati l’unico brand del lusso in forza a Stellantis, vale più di qualsiasi ipotesi l’impegno preso del ceo del gruppo Carlos Tavares in visita a Grugliasco dove si producono sia la Ghibli che la Quattroporte. Tavares si è detto pronto a supportare il piano di rilancio del Tridente svelato in occasione del debutto della MC20 e l’annuncio di nuovi modelli molti dei quali elettrificati. Alla Maserati, insomma, possono lavorare con fiducia alle sfide che l’attendono.