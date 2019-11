«Nel real estate occorre pensare ai quartieri, non solo agli edifici»

La sua preparazione, insieme alla passione per il settore, guida la visione lucida che ha del futuro dell’immobiliare. «Mettiamo in campo sempre più una filosofia basata sul concetto di quartiere – dice –, la chiave di lettura da dare ai nostri progetti. Questa area è per noi un laboratorio, in termini di gestione della zona». Non solo. «Il tema è strettamente connesso alla tecnologia e al modo in cui viene gestito un quartiere con l’infrastruttura digitale» commenta. Per arrivare a pensare alla scala di quartiere come una asset class di investimento. Per questo motivo guarda agli ex Scali ferroviari di Porta Romana e Farini. «Implicano una complessità maggiore, nella quale vogliamo portare la nostra esperienza» dice. Un esempio sarà il masterplan in fase di elaborazione della zona Valtellina, accanto a Farini. In queste settimane si stanno formando le cordate per la gara che metterà in vendita l’ex Scalo di Porta Romana e Coima scalda i motori.

Oggi che la sua divisa sono l’abito grigio, qualche volta doppiopetto, e la camicia azzurra, è difficile immaginarlo con le ginocchia sbucciate mentre racconta di quando, da bambino, passava le estati a Castiglioncello. «Qui sono andato le prime volte in barca a vela e ho iniziato ad apprezzare la pineta quando, terminato l’anno scolastico, mi trasferivo dalla nonna e dalla bisnonna» racconta. Il luogo del cuore sostituito nel tempo da Forte dei Marmi. «Bisogna dirlo piano, per via del campanilismo toscano – aggiunge – ma è al Forte che ho passato l’ultima estate con Riccardo», mancato prematuramente nel 2005.

Catella al real estate non è arrivato per caso. Suo padre, nel settore, è stato un personaggio stimato e apprezzato. È a Riccardo – al quale Manfredi ha dedicato una Fondazione, sempre più attiva – che si deve la visione che ha portato in Italia Hines per realizzare insieme il grande progetto di riqualificazione che ha cambiato il volto alla zona delle Varesine, in fondo a via Melchiorre Gioia, all’epoca il Luna park milanese dove di notte si davano appuntamento spacciatori e prostitute.

«Ho sempre sentito che la mia vita sarebbe stata in Italia» dice, nonostante l’esperienza a Parigi prima – dove per mantenersi scriveva per un giornale di costruzioni ed edilizia allungando i pezzi il più possibile perché pagavano a riga – e Chicago poi, dopo aver ultimato gli studi alla Cattolica e un master al Politecnico di Torino. «La fine di un percorso tutto in collegi cattolici, che i miei da ex sessantottini hanno scelto per darmi una formazione diversa» racconta.

Nel 2001 inizia a lavorare a Porta Nuova e, a 33 anni, coordina nomi dell’architettura internazionale. Da Gregg Jones dello studio Pelli Clarke Pelli Architects a Mario Cucinella, dallo studio Piuarch a Stefano Boeri e Antonio Citterio, per citarne alcuni.