Nel Recovery plan 6 miliardi per il «pacchetto infanzia»

È chiaro che la chiave del successo sarà nell’attuazione pratica degli investimenti previsti, cioè, come al solito, nei dettagli. Bisogna capire, cioè, se la distribuzione dei nuovi 228mila posti previsti negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia (in realtà nella fascia di età fra 3 e 6 anni la copertura è già del 95%, quindi i problemi veri sono nella fascia 0-3 anni, con una copertura del 25,5%) sarà tale da garantire un servizio efficace anche nelle zone d’Italia dove oggi i nidi sono quasi assenti. Se quasi tutte le province emiliane e romagnole, ad esempio, superano i 33 posti ogni 100 bambini fra zero e due anni, raggiungendo quindi la soglia minima di copertura richiesta dall’Europa (peraltro nel lontano 2002), ci sono province dove neanche un bambino su dieci ha a disposizione un posto al nido: Trapani (9,7%), Napoli (8,9%), Ragusa (8,7%), Catania (8,1%), Palermo (8%), Cosenza (7,7%), Caserta (6,6%), Caltanissetta (6,2%, fonte «Asili nido in Italia», Osservatorio Openpolis-Con i bambini). Un altro divario da coprire - mediamente del 13,8% - è tra i posti nell’asilo nido nelle grandi città e quelli nei Comuni delle aree interne.

La copertura delle spese correnti per la gestione dei nuovi posti in asilo, poi, è esclusa dal Pnrr, che contempla solo gli investimenti. Ma è un punto cruciale per garantire l’accesso ai servizi per tutte le famiglie.

Sul fronte dell’assistenza domiciliare agli anziani, è poi da dimostrare quanti posti di lavoro femminili potranno “liberarsi” da una maggiore quantità di servizi: dipende da quante ore di assistenza saranno previste per famiglia.

Quanto ai fondi per l’imprenditoria femminile e per la certificazione della parità di genere, forse, si poteva fare di più: 410 milioni su 235 miliardi rappresentano lo 0,17% di tutte le risorse in campo.