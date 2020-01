Nel reddito di cittadinanza il pass da un lavoro all’altro

Parisi rifiuta questa chiave di lettura: «La macchina è partita - sostiene -, serve tempo per andare a regime, ma in questi mesi siamo riusciti ad ottenere risultati che all’inizio non apparivano alla portata. È un cambiamento culturale che richiede tempo, in Mississippi è iniziato nel 1998, ha avuto il sostegno di due governatori nel 2004 e nel 2008.

La disoccupazione si è assestata tra il 5 e 5,5% e questi risultati hanno contribuito alla riconferma del governatore repubblicano Tate Reevs alle elezioni di novembre. Anche in Italia la scommessa è quella di trasformare i centri per l’impiego in centri per l’occupazione. Qui in media trascorre un anno tra la perdita del lavoro e il nuovo impiego, bisogna abbreviare la transizione, in Mississippi si è scesi da 16 a 8 settimane».

Il problema è che in Italia il sistema informatico per favorire l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro presenta ancora gravi carenze. A 10 mesi dall’avvio del reddito di cittadinanza, ancora manca un sistema standard di condivisione tra le regioni; se un’azienda di una regione cerca un tornitore e non ha offerte nell’ambito regionale difficilmente può rivolgersi ad un’altra regione.

Spesso neanche tra province della stessa regione c’è dialogo. Quando avremo un sistema nazionale che permetterà una vera condivisione dei dati su tutto il territorio, in tempo reale, per favorire l’occupazione? «Adesso abbiamo un sistema informativo unitario che lavora in cooperazione applicativa con le regioni nella gestione dei dati amministrativi e anagrafici - spiega-. Entro l’estate puntiamo ad avere un sistema nazionale a servizio delle regioni, come un unico punto per la condivisione di tutte le vacancies e dei dati certificati, lasciando però l’autonomia gestionale ad ogni regione.

In self service si potrà accedere ai dati relativi ai posti disponibili pubblicati dalle imprese e al tempo stesso la vacancy sarà collegata a uno specifico centro per l’impiego. Il sistema, in modo automatico, attraverso un algoritmo, potrà determinare la percentuale di vicinanza tra l’offerta di un impiego e le competenze dell’ex lavoratore, indicando cosa manca per avere il profilo giusto.