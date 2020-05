«Nel retail cambierà l’offerta e la domanda» Intervista a Issei Komi di Italia Fudosan Real Estate: «Più opportunita nelle cosiddette Affordable High Streets» di Stefano Carrer

8' di lettura



In Italia e in Europa la pandemia provocherà rilevanti cambiamenti nel settore del retail immobiliare-commerciale: ci saranno difficoltà nella transizione ma si può essere relativamente ottimisti. E' l'opinione di Issei Komi, Ceo di Italia Fudosan Real Estate, società che ha fondato a Milano nel 2006 dopo aver lasciato Merrill Lynch. Negli ultimi 10 anni la sua azienda ha affiancato una serie di marchi nella loro fase di espansione nelle città italiane, oltre ad aver assistito marchi italiani nell'apertura di negozi diretti ed anche nell'individuazione di partner per la distribuzione in Giappone. Tra le sue operazioni recenti, Tenoha (il concept store di 2.500mq con area retail, caffè, coworking e spazio eventi ricalcato su quello di Daikanyama a Tokyo); il nuovo Flagship store italiano di MSGM (brand gestito da Style Capital, che occupa l'immobile in via Broletto di proprietà di Generali); il prossimo negozio di Pineider, storico brand fiorentino che aprirà in via Manzoni al posto della prima e storica boutique milanese di Feltrinelli.



Cosa succederà alle vie dello shopping in Europa nel post-lockdown?

«Occorre anzitutto distinguere tra tre categorie di “High Street”. La prima è quella cosiddetta del “mass market”, che ruota intorno alla moda casual e vede come principali player i marchi del Fast Fashion, brand sportivi e Department Stores. Si tratta in genere di vie con “footfall” molto elevati, ampi bacini di utenza e un target variegato di clientela. La seconda è quella legata all'industria del “Luxury”: queste High Street sono per lo più occupate da boutiques di prestigiosi marchi e dalle Grandi Firme dell'alta moda. La clientela d'élite è principalmente internazionale ed incide più dell'80% sui volumi di vendita. La terza categoria è quella che mi piace definire “Affordable High Street”. Queste vie dello shopping sono in genere occupate da marchi di nicchia presenti sul territorio, con pochi punti vendita e con una clientela sofisticata, sensibile al design ed attenta alle nuove tendenze del lifestyle. Generalmente l'afflusso di turisti stranieri è molto inferiore rispetto a quello dei “locals”. Parlo di zone commerciali come Brera a Milano, Shoreditch e Marylebone a Londra, Le Marais a Parigi e Daikanyama a Tokyo.



Per quanto riguarda la prima categoria, l'industria del Fast Fashion è cresciuta in modo esponenziale dal 2007-2008 (e molti marchi occidentali sono arrivati in Giappone qualche anno dopo). La crisi del 2008 ha fatto da acceleratore al processo di crescita di questo settore: molti consumatori hanno infatti cambiato il loro stile di vita e di acquisto prediligendo lo shopping low cost. Da allora l'espansione è stata molto veloce ed ha portato i maggiori player del settore alla corsa per migliori location su strada ed all'interno di centri commerciali in periferia. Insieme al numero dei negozi è anche cresciuta la tendenza ad aprire punti vendita con superfici sempre più grandi. In risposta a tali sviluppi ed esigenze, gli affitti sono aumentati rapidamente, i proprietari immobiliari hanno cominciato ad annettere ai negozi su strada i piani superiori e gli interrati, creando così negozi con superfici commerciali maggiori di 2000 mq.

Questo settore oggi registra il maggior numero di negozi nel mondo, molti dei quali con una superficie fino a 5.000 mq e costi fissi molto onerosi. Già negli ultimi anni la tendenza all'acquisto online aveva costretto i leader di settore a rivedere alcune strategie di business, focalizzandosi sull'online oltre che sull'offline. Il Covid-19 e le misure di contenimento della diffusione del virus faranno probabilmente da acceleratore al cambiamento di modelli di business che già in tempi non sospetti cominciavano ad essere superati da nuove esigenze di mercato. Non escludo pertanto che potremmo assistere a un declino del Fast Fashion e alla chiusura di molti punti vendita. Probabilmente High Street come Oxford a Londra e Corso Vittorio Emanuele a Milano saranno quelle maggiormente colpite dall'attuale crisi e pertanto queste vie vedranno aumentare il numero degli immobili disponibili e probabilmente una riduzione sui canoni di affitto».



Quindi ci saranno nuovi affittuari interessati alle “Mass Market” High Street?

«Pur ipotizzando un aggiustamento a ribasso dei canoni di affitto da parte dei proprietari, non credo che la superficie che si renderà disponibile sul mercato possa essere riassorbita facilmente. Oggi non sono tante le aziende di commercio al dettaglio che necessitano di grandi superfici come quelle occupate fino ad oggi dall'industria del Fast Fashion. Credo piuttosto che, rimodulando gli spazi, creando negozi con superfici di circa 300 mq e rivedendo i livelli di canoni, si possano creare nuove opportunità attirando magari nuove aziende e nuovi format. Ad esempio, potrebbero crearsi nuove opportunità per i “guide shop” come quelli sviluppati da Ikea e Superstore, o ancora format innovativi legati alla vendita al dettaglio di alimenti e bevande. Inoltre, ritengo che nel futuro prossimo possa crescere l'esigenza di spazi temporanei che diano la possibilità alle aziende di misurarsi col mercato post Covid-19».



Che futuro prevede per le altre due categorie di High Street?

«Per quanto riguarda le Luxury High Street, al secondo posto per numeri di negozi nel mondo troviamo alcune holding internazionali operanti nell'industria del Luxury e principalmente della moda, come ad esempio Kering e LVMH. Questi gruppi, proprietari di diversi marchi, sono presenti nelle Luxury High Street europee con un alto numero di negozi che presentano, però, caratteristiche diverse rispetto al Fast Fashion. Si tratta di negozi di metrature medio-grandi, ma con livelli di canoni/mq molto più alti rispetto al Fast Fashion. Ritengo pertanto che anche in questo caso gli affitti molto onerosi ed il lockdown avranno sicuramente degli effetti su questo settore e sui fatturati del 2020, considerando che l'80% del volume delle vendite è riconducibile a turisti internazionali che probabilmente non potranno viaggiare ancora per qualche mese.