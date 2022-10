Nel round da 6,5 milioni di TherapyChat investe anche Mediaset

Ascolta la versione audio dell'articolo

Round di Serie A da 6,5 milioni per la startup TherapyChat. Lead investor dell’operazione è il fondo di investimento spagnolo NextChance Invest, che ha guidato anche i due round precedenti, ma questa volta partecipano al finanziamento anche Mediaset Italia e Mediaset España, attraverso Ad4ventures (che in passato ha investito in Satispay, Deporvillage, Westwing e Rebelle).

La piattaforma di psicologia online attiva in Italia, Spagna, e Regno Unito arriva così a una raccolta totale di 14,5 milioni di euro dalla fondazione grazie a un seed round da 3 milioni nel 2016 e da un round pre-Serie A da 5 milioni del 2021. «L’ingresso di Mediaset nel capitale della società ha anche una valenza industriale, perché ci permetterà di andare anche sul canale televisivo per farci conoscere sul mercato. Cosa che stiamo già facendo sia in Spagna sia in Italia» commenta Alessandro De Sario, co-fondatore e ceo di TherapyChat, che prosegue: «La maggior parte dei capitali raccolti sarà investita nello sviluppo del software per offrire un maggior numero di servizi agli psicologi dalla fatturazione alla gestione dell’agenda. Vogliamo poi sviluppare il prodotto per offrire un ventaglio di servizi a quelle aziende che vogliono riservare azioni di welfare dedicate ai propri dipendenti».

Nello sviluppo strategico della società c’è oltre il rafforzamento nei Paesi in cui è già presente, anche l’espansione in altri mercati europei: «Proseguiremo nell’espansione internazionale. Oggi siamo presenti in Spagna, Italia e Inghilterra ma guardiamo ad altri Paesi europei che non hanno sul mercato offerte simili alla nostra come Portogallo, Germania e Francia». Fondata nel 2016 da Alessandro De Sario e Alejandro Ponce, TherapyChat si propone come punto d’incontro tra psicologi che desiderano offrire i propri servizi online e persone o aziende interessate a migliorare il proprio benessere psicologico.

«Fin dalla nascita di TherapyChat ci siamo resi conto che il suo business model era davvero innovativo e che contava su un team e su una tecnologia in grado di digitalizzare il settore. Per questo motivo non abbiamo esitato a partecipare a questo nuovo round e continuiamo a credere nel suo alto potenziale di crescita» commenta Nicolás Luca de Tena, presidente di NextChance Invest, mentre Katia Rizzo, responsabile di Ad4ventures Italia , dichiara: «Uno dei motivi principali che ci hanno portato a voler investire in una realtà innovativa come TherapyChat è il suo obiettivo di democratizzare l'accesso alla terapia psicologica e di abbattere lo stigma che ancora caratterizza il supporto psicologico. Vogliamo quindi supportare la piattaforma affinché possa continuare a contribuire ad aumentare la qualità di vita delle persone».