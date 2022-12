Nel Salone dei gioielli di Pisa spazio al «su misura»

Le collezione Pisa Diamanti (che comprendono anelli, bracciali, orecchini e collane) sono in costante evoluzione: la linea Demetra ad esempio deve il suo nome alla dea greca protettrice del matrimonio, conosciuta in latino come Cerere. La collezione Demetra usa oro, diamanti e zaffiri colorati e i gioielli hanno linee floreali, che rimandano all’immagine classica della donna, associata sempre alla bellezza e al profumo di un fiore. Il Salone dei gioielli e Pisa Diamanti offrono inoltre la possibilità ci scegliere o “costruire” un gioiello a propria immagine. Il servizio su misura è la soluzione ideale per chi possiede una gemma che vorrebbe incastonare secondo il proprio gusto o un gioiello che vorrebbe perfezionare secondo le proprie preferenze. Il cliente può vivere in prima persona tutti gli step del processo, dall’ideazione del design, con schizzi preparatori, all’incastonatura finale in laboratorio, secondo i massimi standard di sicurezza e trasparenza.

«Il Natale è il periodo perfetto per esprimere i propri sentimenti attraverso un dono unico e grazie all’offerta presente nel nostro Salone non si avrà alcuna fatica nel trovare il gioiello che più rappresenta l'emozione e il messaggio che il cliente desidera esprimere – conclude Chiara Pisa –. La gioielleria è un comparto della nostra azienda che ha saputo armonizzarsi perfettamente con il ticchettio delle lancette perché entrambe traggono la propria forza dal valore emozionale dell’arte».

L’esercizio 2021 si era chiuso per Pisa Orologeria con ricavi a 88,8 milioni, in crescita del 15% rispetto al fatturato 2019, cioè pre pandemia. La gioielleria – pur pesando ancora poco sul totale del giro d’affari di Pisa – aveva chiuso il 2021 in crescita del 64 per cento.