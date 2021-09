Nel secondo trimestre cresce l’occupazione dipendente, tirano servizi e costruzioni

1' di lettura

Nel secondo trimestre 2021 l'input di lavoro, misurato in termini di Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno, è aumentato sia su base trimestrale (+3,2% rispetto al I trimestre 2021) sia su base annua (+18,3% rispetto al II trimestre 2020). Lo segnala l’Istat nella Nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione aggiungendo che anche l'occupazione mostra una crescita congiunturale e tendenziale.

Su base congiunturale, l’Istat segnala che la crescita dei dipendenti si osserva in termini sia di occupati (+1,7%) sia di posizioni lavorative del settore privato extra-agricolo (+0,6%). Per queste ultime l'aumento è il risultato di una crescita che è lieve nell'industria in senso stretto (+0,3%, +11 mila posizioni), leggermente più significativa nei servizi (+0,5%, +42 mila posizioni) e più marcata nelle costruzioni (+3,2%, +30 mila posizioni).

