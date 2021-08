Nel secondo trimestre i gestori hanno raccolto 21,5 miliardi

2' di lettura

L’industria del risparmio gestito ha archiviato il secondo trimestre dell’anno con una raccolta complessiva di 21,5, miliardi, inferiore ai 30 incassati nei tre mesi precedenti, ma che porta comunque il saldo da inizio anno oltre la soglia dei 51 miliardi . Secondo le statistiche diffuse da Assogestioni, il principale contributo al risultato è arrivato dai fondi aperti che hanno portato in dote 17,1 miliardi, mentre le gestioni di portafoglio si sono fermate a 3,1 miliardi. A fine giugno il patrimonio ha toccato il nuovo record storico raggiungendo quota 2520 miliardi, gestiti prevalentemente dalle gestioni collettive (51,2%).

I fondi aperti

La categoria che ha raccolto di più è stata quella degli azionari, ma con un ridimensionamento rispetto a fine marzo (8,4 rispetto a 13,1 miliardi). Restano comunque i prodotti che da inizio anno si sono comportati meglio (21,5 miliardi). La crescita più significativa nei flussi rispetto al trimestre precedente l’hanno ottenuta i bilanciati (da 4,3 a 7,7 miliardi), ma hanno migliorato le posizioni anche gli obbligazionari e i flessibili il cui rosso è meno cupo (da -2,7 miliardi agli attuali -918 milioni). I monetari, infine, sono tornati in territorio negativo passando da 1,4 miliardi a - 969 milioni.

Loading...

Le società

Tra i protagonisti del settore Intesa Sanpaolo ha ottenuto il risultato migliore con una raccolta di 3,6 miliardi, seguita a breve distanza da BlackRock (3,4 miliardi), da Poste Italiane (3,1 miliardi) e da Amundi (2,9 miliardi). Conti in rosso, invece, per il gruppo Generali (-3,6 miliardi) «il risultato di raccolta registrato dal Gruppo Generali - spiega la società in una nota - è dovuto sia a ribilanciamenti nei portafogli di clienti istituzionali che a deflussi sui fondi monetari all'interno dei mandati assicurativi in gestione».

I Pir e i fondi etici

Da segnalare il ritorno in territorio positivo dei piani individuali di risparmio che hanno raccolto 106 milioni, portando così il patrimonio gestito a 19,7 miliardi. Arca e Lyxor, rispettivamente con 39 e 31 milioni hanno ottenuto i risultati migliori. Dal versante dei fondi sostenibili, infine, la raccolta complessiva del trimestre è positiva per 18,2 miliardi mentre il patrimonio è pari a 334 miliardi.