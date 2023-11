Nel Sestiere di Cannaregio alla scoperta dei luoghi di Marco Polo e Tintoretto

C’è una Venezia che “soffre” di overtourism e che si appresta a sperimentare, dalla primavera prossima, la tassa di ingresso sugli afflussi giornalieri “mordi e fuggi” per evitare gli ingorghi fra le sue calli e le sue piazze. E c’è la Venezia dei veneziani (parliamo ormai di meno di 50mila residenti) che hanno deciso di resistere alle lusinghe di affittare a peso d’oro il proprio appartamento o di vendere a prezzi da sogno la propria casa affacciata sul Canal Grande o sulla Giudecca. Immaginate di sbarcare in Laguna in una bella giornata d’inverno e di avere solo 24 ore di tempo a disposizione: cosa fare? Prendere il primo vaporetto con destinazione Piazza San Marco mescolandosi agli immancabili turisti fuori stagione oppure incamminarsi alla scoperta degli scorci meno battuti, lontano dalle attrazioni più iconiche della Laguna?

