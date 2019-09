Nel settore energia scatta l’aumento di 120 euro

4' di lettura

Il rinnovo del contratto del comparto energia aggiunge una nuova pietra (la prima è stata messa nell’estate del 2018 dalla chimica farmaceutica) al modello “salarialista”, su cui c’è una spinta molto forte da parte dei sindacati, come mostrano anche le piattaforme sindacali varate per molti contratti in scadenza o scaduti (si veda il Sole 24 Ore dell’11 settembre ). C’è voluto uno sciopero, la scorsa estate, e quasi un anno di trattative per trovare la sintesi sul contratto siglato l’altra notte da Confindustria energia e Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, dove c’è sì un aumento sul trattamento economico complessivo di 120 euro - di cui 90 sui minimi e 30 destinati all’Edr e al welfare -, ma c’è soprattutto la riscrittura del sistema classificatorio e di valutazione che le parti hanno iniziato a discutere già qualche rinnovo fa.

Tem e Tec

Dopo aver scelto di adottare il meccanismo ex ante per verificare gli scostamenti inflattivi, imprese e sindacati hanno stabilito che i 35mila addetti, per il triennio 2019-2021, avranno un aumento complessivo del trattamento economico minimo di 90 euro, in tre tranches: 25 euro da ottobre 2019, 35 da ottobre 2020 e 30 da luglio 2021. L’aumento comprende anche i 6 euro delle verifiche degli scostamenti inflattivi, riferiti al triennio precedente. In aggiunta ai 90 euro del Tem sono stati concordati altri 5 euro per la previdenza complementare (Fondenergia) e 25 euro destinati al nuovo istituto Edr. Le parti hanno scelto di adottare il sistema “ex ante” che prevede la verifica degli scostamenti inflattivi dell’Ipca rispetto ai valori programmati, prevedendo, in un modo non molto diverso da quanto fatto dalla chimica farmaceutica, un meccanismo di allineamento del trattamento economico minimo, attraverso il nuovo istituto Edr che assume il ruolo di ammortizzatore di tali scostamenti.

Gli inquadramenti

Il nuovo contratto, come spiega Confindustria Energia, cambia profondamente l’inquadramento, «separando nettamente il sistema classificatorio da quello della valutazione delle performance individuali e rivoluziona entrambi». Entrando nel merito, il nuovo sistema classificatorio prevede sei livelli ed è suddiviso in aree di business e relativi comparti. Ogni comparto prevede ruoli professionali campioni, che terranno conto delle nuove figure nate con l’innovazione dei processi e le nuove tecnologie. Per effetto dell’accordo il sistema di misurazione della produttività Crea viene superato da un nuovo sistema di valutazione dell’apporto professionale che, dicono le imprese, «rappresenta un autentico salto paradigmatico nel panorama contrattuale italiano. Le Parti hanno condiviso il nuovo sistema di valutazione delle perfomance individuali che misura le reali prestazioni dei lavoratori sulla base di quattro meta-fattori valutativi comuni a tutti i livelli di inquadramento: l’orientamento al risultato, la flessibilità, la proattività, la valorizzazione delle risorse».