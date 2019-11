Nel terzo trimestre i gestori hanno raccolto 9,5 miliardi. Pir in rosso Il saldo dei piani individuali di risparmio è stato negativo per 354 milioni, mentre a livello di sistema l’industria dell’asset management è stata spinta dal buon andamento delle gestioni dei prodotti assicurativi e dei fondi comuni di Isabella Della Valle

Nel terzo trimestre 2019 l’industria del risparmio gestito ha incassato complessivamente 9,5 miliardi rialzando la testa rispetto al trimestre precedente quando invece dalle casse dei gestori di miliardi ne fuoriuscirono 6,6. Ancora negativo, invece, il risultato dei Pir che da giugno a settembre hanno registrato richieste di rimborso per 354 milioni (-717 da inizio anno). Questo, in sintesi, è quanto risulta dalla consueta elaborazione trimestrale di Assogestioni sull’andamento del l’asset management in Italia.

A livello di industria, i flussi si sono indirizzati principalmente verso le gestioni di portafoglio che, grazie ai prodotti assicurativi, hanno raccolto nel trimestre oltre 5 miliardi, ma è stato positivo anche il bilancio per quelle collettive in attivo per 4,5 miliardi, complice il buon andamento dei fondi aperti che hanno rastrellato poco meno di 4 miliardi.

I fondi comuni

Nel corso del terzo trimestre gli investimenti si sono indirizzati sui prodotti obbligazionari che hanno totalizzato 4,3 miliardi, ma è stato positivo anche il risultato dei bilanciati (1,8 miliardi) e per i monetari (1,6 miliardi). Segno più anche se meno evidente pure per gli azionari (127 milioni) mentre i flessibili hanno accusato una perdita trimestrale di 3,5 miliardi. Ancora una volta il contributo maggiore al sistema è arrivato dai prodotti esteri che hanno portato in dote 6,5 miliardi (-2,5 gli italiani).

I gruppi