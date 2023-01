Nel tribunale Usa arriva l’avvocato robot: debutto in aula a fine febbraio

Ascolta la versione audio dell'articolo

La data è stata fissata, ma il luogo resta misterioso. L’avvocato robot basato su intelligenza artificiale farà il suo debutto il 22 febbraio prossimo in una causa legata a una multa stradale.

Ad annunciarlo è stato il Ceo di DoNotPay, Joshua Browder, in un tweet: «Facciamo la storia. Per la prima volta un robot rappresenterà un cittadino in un tribunale Usa», ha affermato indicando da e ora - il 22 febbraio all’1,30 PM - ma non il luogo o il nome del cittadino che farà ricorso all’assistenza legale robotica, per evitare il rischio di interventi preventivi.

Casi minori ma è un inizio

Ma già altri casi seguiranno di lì a poco, sempre in causa di entità minore, dove non è obbligatoria la presenza di un avvocato difensore, in quella che comunque si presenta come l’avvio di una rivoluzione. DoNotPay ha creato infatti un sistema di intelligenza artificiale in ambito giuridico che si sta facendo le ossa da un paio d’anni elaborando le storie di cause a non finire.

L’imputato si presenterà con cuffiette connesse con il chatbot - , manco a farlo apposta basato su Gpt-3 di Open-AI, quello utilizzato per l’Ai conversazionale di ChatGpt -, che attraverso l’app scaricata sullo smartphone potrà sentire domande e rilievi dell’accusa, consigliandolo su come rispondere. Il tutto in tempo reale.

«La legge è una combinazione di codice e linguaggio, è quindi rappresenta lo use case perfetto per l’intelligenza artificiale», ha affermato Browder, che punta a sfruttare l’Ai per aiutare quell’80% di imputati che negli Stati Uniti non possono accedere all’assistenza legale.