Nel turismo spaziale la grande sfida Musk-Bezos

Il turismo spaziale è una realtà ancora molto limitata, ma pare avere un futuro piuttosto roseo. Il debutto è stato il 30 aprile 2001, quando Dennis Tito andò sulla Stazione spaziale internazionale (Iss), a bordo di un potente razzo Soyuz, pagando un biglietto da 20 milioni di dollari. Fu chiaro già da subito che, almeno per un po’, il turismo spaziale sarebbe stata roba per milionari avventurosi. Fu infatti seguito da altri sette turisti, sempre portati in orbita dai russi, finchè si capì che non era il caso di continuare a rubare spazio agli astronauti veri sulla Iss.

Oggi la situazione è molto cambiata, le offerte sono diverse e il mercato di questa forma estrema di turismo è valutato a tre miliardi di dollari entro la fine del decennio da Ubs. Negli Usa sono presenti agenzie che offrono biglietti per le varie esperienze possibili già oggi, da viaggi Zero-G , per provare l’assenza di gravità con i voli parabolici - siamo sui 5mila euro per mezz’ora - ai campi in cui si vive come su Marte, o quasi. Per il resto il turismo spaziale richiede cifre letteralmente astronomiche, dal mezzo milione a biglietto in sù, e le autorità aeronautiche non sanno bene come gestire la situazione, a partire dalla statunitense Federal Aviation Administration che, come d’altra parte è corretto, ha regole ferree da rispettare e si ritrova oggi a dover parlare con tanti soggetti non governativi, una realtà fondamentalmente diversa da quella anche solo di cinque anni fa quando praticamente solo Nasa parlava di voli nello spazio.

Lo spazio inizia, per pura definizione, ai 100 chilometri dal suolo, e ben poche aziende private riescono a superare questa quota, chiamata “linea di Karman”: al momento solo la SpaceX di Elon Musk e la Blue Origin di Jeff Bezos. La Virgin Galactic di Richard Branson, che dal 2011 vende biglietti per un volo con il suo aereo razzo, non arriva oltre gli 80 chilometri e comunque è fermo dopo il primo volo inaugurale, che stava per avere esito catastrofico, e ora annuncia l’ennesimo ritardo: si volerà dal 2023. Comunque i biglietti da 450mila dollari si possono continuare a prenotare.

Una realtà quindi non semplice, in cui il re sembra ancora una volta Musk, che ha portato in orbita attorno alla Terra, nel settembre 2021, quattro passeggeri privati a quasi 200 chilometri d’altezza per ben tre giorni, 200 milioni il costo, stimato, del volo. Comunque i quattro passeggeri erano tutti professionisti ben rodati e con preparazione da astronauta. È sembrato quasi una dimostrazione di potenza da parte di Musk che, tanto per dire, vuol portare altri ricchi e avventurosi turisti attorno alla Luna, come nei libri di Jules Verne. Intanto Blue Origin ha fatto cinque voli, anche con sei passeggeri, fino a oltre 100 chilometri praticamente in verticale e poi giù con la sola navetta in frenata per una mezz’ora di assenza di gravità, e pare che la cosa stia diventando routine per l’azienda di Bezos. Anche qui i costi sono a cinque cifre minimo.

Se questi pochi, famosissimi imprenditori prendono la scena mediatica, occorre dire che le proposte di tanti altri si stanno differenziando nel tentativo di creare un mercato secondo le leggi di base del marketing. Space Perspective è la più recente proposta, in decisa controtendenza sia per le prestazioni proposte che per il prezzo del biglietto, più abbordabile: 125mila dollari.