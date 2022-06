Nel verde del Salento

Alle porte di Gallipoli, celata dalle fronde odorose di pini, palme e ulivi e avvolta nella vegetazione di un vasto parco, c'è la Maison D'Enri, un'elegante dimora salentina recentemente ristrutturata e trasformata in suggestiva résidence de charme: un luogo magico immerso nella natura e nel silenzio, una vera e propria Maison dove lasciarsi incantare e ispirare dalla bellezza di ogni ambiente e dove poter assaporare le mille sfumature dell'inconfondibile ospitalità del Salento. Qui pianficare un buen retiro è l'ideale perché nel bellissimo giardino della dimora la pratica dello yoga è vivamente consigliata. Maison D'Enri è stata concepita per essere un luogo di ristoro per la mente e per lo spirito, un rifugio dove sentirsi a casa assaporando piaceri autentici e lasciandosi avvolgere dal benessere e dalla tranquillità. L'edificio è progettato su due piani che assecondano i livelli del terreno e si compone di sole 15 camere.

6/7 Menu