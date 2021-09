Nell’anno del boom dell’ecommerce c’è chi apre negozi propri: da Bauli all’Olio Carli

4' di lettura

Da produttori a commercianti e ristoratori: è il percorso intrapreso dal drappello, sempre più numeroso, di aziende del food&beverage che hanno deciso di firmare con il loro marchio negozi o locali. Una tendenza che era già nell'aria e a cui il Covid 19 ha fatto da acceleratore. Infatti, in concomitanza con la pandemia e a dispetto di lockdown e vincoli imposti dall'emergenza sanitaria, diverse aziende di marca hanno deciso di coprire anche l'ultimo anello della filiera: quello del contatto con il consumatore finale.

Come? Aprendo negozi monomarca diretti (come Fratelli Carli, arrivato a 18 punti vendita), investendo in format di bar o ristoranti (come Bauli con Bar Minuto e Illy con Polo del Gusto), inaugurando flagship store (come Alce Nero ), creando catene di spacci (come Galbusera che a oggi ne conta 18) e potenziando quelli aziendali (che nel 2020 hanno portato a Latteria Soligo oltre 5 milioni di euro) o puntando sui negozi a tempo, come Pastiglie Leone, pronta a inaugurare sette temporary store all'interno di prestigiosi punti vendita di altrettante città italiane, come Pineider di Firenze e Macadam 120 a Bari.

C'è chi li ha definiti gli unici negozi che non devono vendere perché l'obiettivo primario di queste attività è soprattutto quello di sostenere la notorietà del brand e di stabilire una relazione diretta con il consumatore finale, in modo da indagarne gusti, preferenze e comportamenti.

«Uno dei motivi per cui le aziende di marca stanno aprendo negozi fisici è proprio quello di recuperare un rapporto diretto con i consumatori, superando la ‘mediazione' delle nuove tecnologie e avvicinandolo di nuovo fisicamente ai brand – spiega Edoardo Fornari, professore di Economia e gestione delle imprese all'università Cattolica di Piacenza –. Questi store sono un touch point determinante ed accentuano anche l'aspetto emozionale. Non si limitano a mettere a disposizione i prodotti, ma offrono una vera e propria customer experience (come la degustazione o la consulenza di un esperto), in modo da generare un sentimento positivo nel cliente, indipendentemente dal canale che sceglierà per fare i suoi acquisti».

Penalizzati dalla riduzione degli assortimenti negli ipermercati, danneggiati dalla disaffezione dei consumatori verso i grandi negozi, e dal successo del discount, che riserva spazi minimi ai prodotti di marca, i brand del food & beverage hanno la necessità di trovare nuovi modi per stringere un rapporto diretto con i consumatori, per conquistarli in modo più coinvolgente e generare engagement. Ma anche per ottenere dati e di informazioni che consentano di conoscere gli shopper in modo sempre più preciso e dettagliato.

La conferma viene dal quartier generale di Italpizza, colosso emiliano da 170 milioni di euro di fatturato, realizzati per il 60% in 54 Paesi, e che nel 2019 ha avviato la sperimentazione della rete degli spacci partendo da quello storico annesso alla sede di Modena, riprogettato con una scelta più ampia e una maggior varietà di ricette da tutto il mondo.

«Con i nostri negozi non vogliamo solo conquistare anche il pubblico più scettico nei confronti della pizza frozen e offrire un'esperienza più completa rispetto a quella che si può fare nella Gdo – spiegano dall'azienda –. L'obbiettivo è anche quello di acquisire maggiori e dirette informazioni sulle preferenze e le abitudini di acquisto e consumo dei clienti di pizze surgelate». Visto il successo ottenuto, nel 2020 il progetto della rete di spacci ha vissuto un'accelerazione e l'azienda ha sviluppato anche il format di ristorazione veloce Italpizza shop&eat, aprendo primo locale a Modena. Se il test funzionerà saranno aperti nuovi punti vendita, sempre gestiti in modo diretto come avviene con gli spacci.