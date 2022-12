Nell’anno buio delle Borse, anche le società voltano le spalle a Piazza Affari

3' di lettura

Non lascerà certo un buon ricordo il 2022 che si è chiuso ieri per la Borsa, per Piazza Affari come per le altre piazze finanziarie mondiali. Dopo anni di rincorsa, a tratti anche sfrenata, una battuta d’arresto si poteva certo mettere in conto, pochi però si aspettavano la disfatta che per il listino milanese si è tradotta in un ribasso del 13,3% rispetto alle quotazioni di dodici mesi prima.

L’inflazione, la risposta aggressiva delle Banche centrali e anche le rinnovate (e in gran parte inattese...