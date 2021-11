Nell’anno del Covid (e della Brexit) crescono del 33,5% gli italiani che si trasferiscono nel Regno Unito

Ascolta la versione audio dell'articolo

Che il Covid-19 abbia completamente stravolto i piani di molti, anche e soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti in un altro Paese, c’era da aspettarselo. Non si può dire lo stesso del fatto che nel 2020, l’anno in cui la partita contro la pandemia è stata più dura, il Regno Unito si sia confermato nel ruolo di destinazione maggiormente raggiunta, e ciò nonostante alla grande incognita del coronavirus si sia aggiunta, il 31 dicembre 2020, l'uscita definitiva del Regno Unito dall'Unione europea.

Lo “strano” caso del Regno Unito

È quanto emerge dal “Rapporto Italiani nel mondo 2021. La mobilità italiana ai tempi del Covid”, redatto dalla Fondazione Migrantes e presentato a Roma. Anzi proprio il fatto che, rispetto ai decrementi di tutti gli altri Stati, il Regno Unito registri un aumento del +33,5% induce ad approfondire le motivazioni. Delle oltre 33 mila iscrizioni in quel paese, il 45,8% riguarda italiani tra i 18 e i 34 anni, il 24,5% interessa i minori e il 22,0% sono giovani-adulti tra i 35 e i 44 anni. Si tratta, quindi, della presenza italiana tipica in Gran Bretagna: giovani e giovani adulti, nuclei familiari con minori che la Brexit ha obbligato a far emergere – da qui la spiegazione dell'incremento registrato anche nell'ultimo anno nonostante la pandemia – attraverso la procedura di richiesta del “settled status”, un permesso di soggiorno a tempo indeterminato per chi può comprovare una residenza continuativa su territorio inglese da cinque o più anni, arco temporale che non deve essere stato interrotto per più di sei mesi su dodici all'interno del quinquennio di riferimento.

Incidenza europea sul totale delle prime posizioni oltre il 60%

Nel loro complesso, le destinazioni scelte lungo il corso del 2020 sono state 180 e, tra le prime dieci, ben sette sono nazioni europee. Ai primi posti, come accade ormai da diversi anni, vi sono il Regno Unito (33.293), la Germania (13.990) e la Francia (10.562) che, da sole, coprono il 52,8%. Se a queste aggiungiamo la Svizzera (8.189), che quest'anno, diversamente dal 2020, precede il Brasile (7.077), l'incidenza “europea” sul totale nelle prime posizioni arriva al 60,3%.

Con il Covid ridimensionata la mobilità degli italiani

La mobilità degli italiani con la pandemia non si è arrestata, ma ha sicuramente subito un ridimensionamento. Da gennaio a dicembre 2020 si sono iscritti all'Aire 222.260 cittadini italiani, il -13,7% dall'anno prima quando erano, in valore assoluto, quasi 258 mila. Il 49,3% si è iscritto per espatrio (nel 2020 era 50,8%); il 36% lo ha fatto per nascita all'estero (nel 2020: il 35,5%); il 5,9% per reiscrizione da irreperibilità (nel 2020: il 6,7%); il 3,2% per acquisizione di cittadinanza (nel 2020: 3,6%); lo 0,5% per trasferimento dall'Aire di un altro Comune (nel 2020: lo 0,7% nel 2020) e il 5% per altri motivi (nel 2020: il 2,7%).

Il ridimensionamento - mette in evidenza il report - non riguarda le nuove nascite all'estero da cittadini italiani, ma piuttosto le vere e proprie partenze, il numero cioè dei connazionali che hanno materialmente lasciato l'Italia recandosi all'estero da gennaio a dicembre 2020. In valore assoluto, si tratta di 109.528 italiani, -21.408 persone rispetto all'anno precedente (variazione del -19,5%). Il 54,4% (59.536) sono maschi, il 66,5% (72.879) celibi o nubili, il 28,5% (31.268) coniugate/i, il 2,2% divorziate/i (2.431).