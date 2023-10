Nell’anno peggiore per i telefonini ecco perché Google investe nell’ecosistema Pixel (e in Italia)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 2023 è l’anno peggiore per il mercato smartphone. Lo possiamo dire. In Europa non si vendevano così pochi telefoni dal 2013. Google è stata sempre piuttosto timida, non ha mai spinto molto. Fino a oggi non era presente sulla rete dei rivenditori di telefonia e non aveva accordi con gli operatori. Addirittura il Pixel 5 non arrivò neppure sul mercato italiano. Qualcosa è cambiato con il Pixel 7, che scalò rapidamente le classifiche di Amazon arriivando a battere persino iPhone. Dopo anni in sordina Google ha scelto l’ottava generazione per fare il suo ingresso in Italia con retail e carrier partner. Artefice di questa operazione Michiel van Eldik da Google dal 2019 ed oggi Vice Presidente, Partnerships per Dispositivi & Servizi, EMEA. È lui l’uomo che ha guidato le forti espansioni commerciali di Google Pixel in Europa e coordinato le nuove partnership con i rivenditori e gli operatori di telefonia. L’Italia la conosce bene per avere ricoperto posizioni di rilievo in 3Italia e Wind in Italia, Vimpelcom, Telefonica Germania e Telefonica Digital.

Michiel van Eldik

«Stiamo continuando a crescere in Europa a un ritmo incredibile - dice al Sole 24 Ore -. Abbiamo più che raddoppiato il numero di paesi in cui siamo presenti negli ultimi 12 mesi, costruito partnership con fantastici partner di retail e carrier. Sono orgoglioso di dire che riteniamo che la regione EMEA sia un mercato chiave per la sua crescita, come si può vedere dalla nostra strategia in Italia,

Perché l’Italia? E perché adesso che c’è aria di crisi sul mercato smartphone?

Pixel unisce hardware e software, con l’IA al centro, per offrire esperienze semplici, veloci e intelligenti che aiutano le persone nella vita quotidiana. Che si tratti di mantenere sicuri i loro dati privati, digitare un messaggio solo con la voce, o anche scattare la foto di gruppo perfetta.

Abbiamo anche investito pesantemente nella nostra infrastruttura, collaborando con i principali rivenditori e operatori di telefonia mobile in tutta la regione per formare oltre 100.000 agenti di vendita nelle prossime settimane.

E le persone in tutto il mondo stanno accogliendo questa esperienza di IA personale, infatti Pixel è il marchio di smartphone in più rapida crescita nei nostri mercati chiave e l’unico che è cresciuto in unità vendute anno su anno.



Perché Google ha scelto di collaborare con Vodafone e Unieuro per questo lancio in Italia?