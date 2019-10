Nell’azienda Italia i primi tre soci controllano il 60% Ocse: istituzionali al top come investitori a livello mondiale di Antonella Olivieri

Da uno studio Ocse sulle maggiori società quotate in tutto il mondo - quasi 10mila società analizzate che, con una capitalizzazione complessiva di 75 trilioni, rappresentano il 90% della capitalizzazione di Borsa globale (dati agigornati al 2017) - esce un quadro molto polarizzato tra Asia (dove la Cina ha la parte del leone) e Usa. In Asia risiede il 57% delle società del campione con un peso del 37%-38% sulla capitalizzazione di mercato totale, mentre gli Usa contano per il 36% della capitalizzazione, pur con solo il 10% delle società del campione. Effetto questo delle maggiori dimensioni della corporate America e infatti su 46 su 100 delle big quotate sventola la bandiera a stelle e strisce.

Quanto alla struttura proprietaria - che è l’oggetto dello studio Ocse - la più grande categoria di investitori è quella degli istituzionali che detiene più di 30 trilioni di dollari (41% della torta). In quest’ambito dominano i fondi Usa che hanno il 65% dei possessi azionari della categoria, seguiti a distanza dai fondi Uk con l’11% e dai giapponesi col 4%.

Il secondo maggior azionista al mondo è il settore pubblico con 10 trilioni di dollari investiti, la Cina da sola pesa per il 57%. Società private e holding contano per l’11%, azionisti strategici individuali e famiglie per il 7%. Quest’ultima classe è più rilevante nei mercati emergenti asiatici e in America Latina.

In Paesi come Olanda, Regno Unito e Brasile gli investitori esteri hanno più del 40% dei possessi azionari, mentre la percentuale è relativamente bassa in Cina e Usa. L’Italia si colloca in fascia alta col 30% della capitalizzazione detenuta da azionisti d’oltrefrontiera, per quasi l’80% investitori istituzionali.

Ovunque, le “vere” public company sono quasi una chimera. Quasi l’85% dei big quotati ha un singolo azionista con una quota superiore al 10%, mentre i primi tre soci insieme superano il 30% nei tre quarti dei casi. Solo nell’1% dei casi i primi tre azionisti pesano per meno del 10%. In Italia il livello di concentrazione proprietaria è più alto, con i primi tre soci che detengono quasi il 60%. Nel 60% delle quotate tricolori del campione l’azionista di riferimento è una società privata e, per oltre il 30% dei casi, si tratta di investitori strategici individuali.