Nell’era dell’AI scopriamo l’esigenza di nuovi modelli educativi

Il recente lancio di ChatGPT è come se ci avesse fatto entrare in una terza epoca. Per la prima volta al centro dell’attenzione internazionale non ci sono esseri umani dal genio eccezionale, ma una macchina. Le potenzialità del chatbot lanciato da OPEN AI, dopo una brevissima fase di meraviglia ed eccitazione, hanno alimentato una serie di paure sull'impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro, l’economia e la società in genere.

A differenza del passato, la visione del futuro assume connotati meno ottimistici. I giornali riempiono le pagine con articoli che indicano le tipologie di mestieri che presto scompariranno e le stime parlano di un impatto molto significativo sui lavoratori. Non è questa la sede per approfondire questo aspetto estremamente importante per la nostra società e le nostre economie, soprattutto se questi cambiamenti avverranno troppo rapidamente. Ciò che vorrei qui sottolineare è che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale non si può arrestare. Lo dovremo regolamentare per evitarne usi distorti e non etici, ma è impensabile fermarlo. Quindi che fare?

Se da una parte è opportuno prepararci all’impatto dell'AI dal punto di vista regolatorio e politico per evitarne usi distorti, gestendo al meglio le conseguenze sociali che ne deriveranno, dall’altra dobbiamo sviluppare una diffusa consapevolezza di come valorizzare le caratteristiche uniche dell’essere umano in un mondo sempre più dominato dalla tecnologia.

Se la prima parte del ‘900 è stata l’epoca dell'Episteme e gli ultimi 50 anni della Techne, il futuro sarà appannaggio della terza forma di conoscenza indicata da Aristotele, la Phronesis ovvero la saggezza pratica. Con questo termine si intende l’abilità di individuare la cosa giusta da fare in una certa situazione. Non tutta la realtà può essere affrontata con regole certe e standardizzate. Possiamo conoscere le leggi universali della fisica e imparare ad applicare la scienza alla tecnologia adottando protocolli d’azione determinati. In questi campi la conoscenza codificata e quella esplicita ci consentono di avere tutte le risposte ai problemi che affrontiamo.

Tutto cambia quando ci muoviamo in condizioni di incertezza dove non esistono regole e le leggi universali e le variabili non sono legate linearmente in maniera deterministica. Pensiamo alle dinamiche relazionali, alle scelte politiche, aziendali, educative, etiche. Non vi sono regole che assicurano che fare una certa azione assicuri il risultato atteso. In questi casi l'effetto dell’azione è sempre contestuale. Occorre interpretare la situazione, capire gli impatti di breve e di lungo periodo, bilanciare gli interessi in gioco e plasmare il contesto per renderlo migliore di come lo abbiamo trovato.