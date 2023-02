Nell'ESG conta solo la G

Ascolta la versione audio dell'articolo

Circa un anno fa, familyandtrends ha evidenziato come l'accelerazione di Blackrock verso lo stakeholderism aprisse la sfida tra capitalismo finanziario e capitalismo familiare e come il primo tempo vedesse in vantaggio la grande finanza globale.

Dopo un anno si può serenamente affermare che dell'ESG, acronimo sulla bocca di tutti tanto da essere una buzzword, ciò che più conta è la G, l'ultima lettera che molti si chiedono cosa centri dopo le belle e utili “Enviromental” e “Social”. Proviamo a vedere perché partendo da lontano e da uno dei pochi economisti che di solito ha ragione.

Friedman, nel 1970, in un articolo dal titolo “la responsabilità sociale dell'azienda è di aumentare i profitti” ha sostenuto che l’unica responsabilità di un’azienda è verso i suoi proprietari e che gli amministratori delegati, per quanto potenti, restano dei dipendenti salariati, devono attenersi nei limiti della legge e dell’etica a massimizzare il profitto non avendo diritto a spendere soldi di qualcun altro per fini che non siano ridare quanto l’azienda guadagna a chi la possiede. Per quanto la logica sia alquanto stringente, come Friedman usava, oggi si discute se questa sia l'unica responsabilità. Ognuno è libero di avere la sua idea sul punto, ma due fatti sono da tener presente. Primo, sin quando shareholderism e stakeholderism possono convivere il mercato parla di stakeholderism, quando le due cose non sono coniugabili sceglie lo shareholdersim come si è dimostrato in casi eclatanti. Secondo nel caso del capitalismo familiare si può discutere se la responsabilità sia sulle spalle dell'azienda ma di certo è sulle spalle della proprietà: la famiglia imprenditoriale. Ecco perché la G conta.

Per quanto familyandtrends abbia una qualche conoscenza di capitalismo familiare nelle ultime due settimane ha, ancora una volta, imparato qualcosa di nuovo dagli imprenditori: l'ESG non deve essere un obbligo, un costo, una decisione morale: semplicemente l'ESG deve essere “più figo”, i consumatori, le persone, le comunità devono scegliere cose buone per il nostro pianeta perché sono migliori per loro oltre che per il pianeta. Non si tratta di bilanciare interessi o di regolare comportamenti ma di mettere insieme gli ingredienti economici, capitale e lavoro, in modo diverso per produrre una ricetta che piaccia. E nel mettere insieme capitale e lavoro, dai tempi di Marx, nessuno batte gli imprenditori.

In una discussione su una serie di grandi investimenti green, familyandtrends ha chiesto, forse con eccesso di cinismo e di ignoranza, se nel caso in cui solo l'Europa procedesse nel percorso verde la CO2 degli altri continenti si sarebbe “mischiata” nell'emisfero rendendo lo sforzo inutile. La risposta della famiglia imprenditoriale è stata secca: “noi dobbiamo farlo non perché è obbligatorio ma perché crediamo sia la strada giusta. Dimostreremo, quando ci saremo arrivati, che l'approccio environmental and social responsible produce prodotti e servizi talmente migliori che gli altri continenti correranno a copiarci. Noi saremo avanti di anni. Possiamo stare qui a dibatterci in dotte discussioni o possiamo metterci a pensare prodotti e servizi talmente “fighi” che i consumatori li vorranno più di quelli dei nostri concorrenti e poi penseranno: “wow ho anche fatto bene al pianeta”. Andremo, quindi, a venderli negli altri continenti facendo felici anche altri consumatori. Questo tipo di scelte richiede grandi investimenti e grande focus per anni, cose che solo una proprietà stabile, forte e determinata può assicurare. Queste sono cose da capitalismo familiare.