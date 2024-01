Nell’hotel in legno più alto del mondo

Skellefteå è leader nella transizione verde in Europa e proprio qui si trova uno degli hotel più climate smart al mondo, the Wood hotel, che fa parte del nuovo centro culturale della città, Sara Kulturhus. Questa affascinante costruzione è uno degli edifici più alti del mondo realizzati interamente in legno massello e intreccia la lunga tradizione di Skellefteå nelle costruzioni in legno con la tecnologia più innovativa. Un lavoro focalizzato sulla sostenibilità è il filo conduttore, dal riscaldamento all’interior design e alla colazione basata solo su ingredienti locali (eccetto caffè e tè). L’edificio è alto quasi 80 metri e la parte dell’hotel è composta da una torre di 20 piani con 205 camere, tre ristoranti, sky bar e spa con piscina all’aperto al ventesimo piano, da cui si gode una splendida vista sulla città e sulle foreste.

