Nell’Ict la selezione diventa una gara con giochi di logica, matematica e statistica

Se il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro sta raggiungendo livelli mai visti prima, soprattutto nelle professioni legate agli ambiti tecnologici e al digitale, per attrarre i giovani talenti Stem c’è chi percorre con sempre maggiore decisione anche la via della gamification, piuttosto diffusa soprattutto in ambito Ict e apprezzata dai più giovani. Maticmind, system integrator nell’Ict che ha 1.400 dipendenti e ha chiuso il 2022 con 440 milioni di fatturato e punta ad una crescita del 15% per il 2023, da inizio anno ha già assunto 180 persone e proprio in questi giorni ha avviato una nuova selezione per altre 10. Raccolti i curriculum, però, niente classico colloquio col capo del personale ma sarà una gara con giochi di logica, matematica e statistica a decidere chi entrerà nella società.

Le sedi di lavoro

La nuove selezioni sono aperte per le sedi di Milano, Roma, Torino e Firenze e le candidature potranno essere presentate alla Digital Talent Fair di Employerland che si apre il 10 ottobre. Chi è interessato a Maticmind, potrà entrare ed esplorare la storia dell’azienda e conoscere le posizioni aperte al momento. Ci saranno anche video di dipendenti che hanno intrapreso un percorso di crescita per avere una testimonianza diretta da chi vive quotidianamente la realtà del Gruppo Maticmind.

La selezione giocando

Nel giro di una settimana i profili in linea con quelli ricercati dalla società saranno chiamati per partecipare all’assessment che Maticmind ha in programma per il 17 ottobre. Saranno individuati i migliori 10 profili tra coloro che aderiranno al Digital Talent Fair, e saranno invitati ad un percorso di selezione “giocando”. Tramite l’innovativo strumento della gamification, Maticmind organizzerà infatti delle Escape Room (a tema Fuga dalla navicella spaziale, Fuga dal ristorante cinese) a cui parteciperanno contemporaneamente tutte le risorse per risolvere gli enigmi di logica, matematica, statistica che verranno sottoposti, collaborando tutti insieme.

L’attrazione della Z generation

«Grazie alla collaborazione con Employerland ed allo strumento della gamification, riusciamo a catturare l’interesse della Z Generation, individuando fra i più giovani i talenti che mancano. Ricerchiamo costantemente Security Engineer, Network Engineer, specialisti nella cybersecurity, oltre a candidati da inserire nell’area Sales e Project Management», dice Sara Podeschi, HR Business Partner di Maticmind. Con questo progetto di scouting, Maticmind incontra i ragazzi, li forma per circa 6 mesi, sia a livello teorico che pratico, gli affianca un tutor per inserirli nel mondo lavorativo e poi li introduce in azienda. Il percorso rientra nella volontà societaria di supportare i giovani e premiare il merito, come è già avvenuto in passato attraverso numerosi accordi con le academy e le grandi università, come la Federico II di Napoli ed il Politecnico di Milano.