Nell’incertezza italiana la sorpresa positiva delle “sardine” Le forme di protesta che si levano dalla società civile manifestano la preoccupazione di moltissimi cittadini, al di là delle strumentalizzazioni politiche di Giancarlo Mazzuca

(ANSA)

2' di lettura

Non so voi, ma al sottoscritto capita spesso di parlare con amici e conoscenti che si lamentano di un fatto: l’Italia, in questo ultimo scorcio del 2019, sembra procedere senza bussola. Tra una manovra economica - che, per evitare il previsto aumento dell’Iva, ha finito per essere molto confusa – e i tanti casi aziendali, dall'Ilva all'Alitalia, che hanno reso il futuro sempre più incerto, il nostro “Rex” tricolore sembra davvero andare a zig-zag.



E, come se non bastassero le responsabilità di un governo giallorosso con troppe incognite, ci si mette di mezzo pure il cambiamento del clima con i tanti disastri idro-geologici di quest'autunno nero, a cominciare da quanto è successo a Venezia. Un periodo particolarmente difficile ed incerto che finisce per alimentare idee balzane ma anche fenomeni spontanei piuttosto interessanti.

Se qualcuno, come risposta al rischio di “blackout” siderurgico che incombe su Taranto, ha lanciato l’idea un po' balzana di incentivare l'allevamento di cozze (sic!) sulle coste pugliesi, qualche giovane ha compiuto il miracolo di dar vita, in pochissimi giorni, alle “sardine”, un movimento spontaneo di protesta in piazza, che ha mosso i primi passi a Bologna, contro la Lega ma anche contro lo spettacolo offerto dalla politica in genere.

La crisi economica di questi mesi, e l'incertezza con cui viene affrontata, sta certamente accelerando tali forme di protesta che confermano la preoccupazione di moltissimi cittadini, al di là delle strumentalizzazioni politiche: la situazione che si sta creando non deve essere, quindi, sottovalutata. Mi vengono in mente le parole di Indro Montanelli nel suo editoriale di congedo alla “Voce” che intitolò “Uno straniero in Italia”: «Sono stanco di grufolare nel pantano in cui è ridotta la vita pubblica italiana dove non si può muovere un passo senza imbrattarsi di fango …».

Ecco, mai come in queste settimane, il pensiero di Cilindro sembra d’attualità. Molti fanno notare che, ad alimentare questo plumbeo clima di scetticismo, ci si mettono anche i giornali, ma i mass-media verrebbero meno al loro compito se ignorassero il “grido di dolore” che giunge da più parti.