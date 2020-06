Nella babele dei tributi locali si versa l’Imu e slitta la Tari Appuntamento alla cassa il 16 giugno per l’imposta sugli immobili in quasi tutte le città. Lavori in corso per la dilazione (e gli sconti) delle tasse sui rifiuti. L’Anci: «Subito risorse» di Dario Aquaro e Flavia Landolfi

Covid-19, Dl rilancio da 55 miliardi: aiuti per imprese e lavoro

Appuntamento alla cassa il 16 giugno per l’imposta sugli immobili in quasi tutte le città. Lavori in corso per la dilazione (e gli sconti) delle tasse sui rifiuti. L’Anci: «Subito risorse»

3' di lettura

La giunta bolognese ha da poco licenziato una delibera che prevede riduzioni Tari del 25, 40 o 50% per le utenze non domestiche: aziende e negozi, botteghe e circoli culturali o sportivi penalizzati dall’emergenza sanitaria. La delibera agevola il Terzo settore e per tutti rivede le scadenze.

Da Venezia a Napoli, da Firenze a Palermo, i maggiori Comuni si sono mossi per rimodulare il calendario 2020 di acconti e saldi della tassa rifiuti. Alcuni l’hanno fatto già a inizio lockdown , come Milano con l’ordinanza sindacale dell’11 marzo. Altri si dicono pronti a farlo, come Bari che guarda al termine per l’approvazione delle tariffe 2020 (31 luglio), o Catania che si prepara a tirare fuori un nuovo calendario entro il 30 giugno (con prima probabile scadenza al 31 luglio). Altri ancora - vedi Torino, Genova e Pescara - hanno anche previsto una doppia corsia di date, per utenze domestiche e no.

Se sulla tassa rifiuti i Comuni mostrano “facilità” di movimento, il discorso cambia quando si parla di Imu. Tra poco più di una settimana, il 16 giugno, c’è l’appuntamento con l’acconto della nuova imposta, che da quest’anno accorpa anche la Tasi. E - almeno tra le grandi città - sono rari i casi di proroga.

LA SITUAZIONE CITTÀ PER CITTÀ Note: (*) Genova: le utenze colpite da lockdown possono pagare in unica soluzione entro il 15 novembre;(**) Roma: sospeso fino al 30/9 l'inivio degli avvisi di accertamento Imu; (***) Roma: sospeso invio di avvisi di pagamento, accertamento e ingiunzioni fiscali e pagamento rate in scadenza dal 1 marzo al 30 giugno<br/>di atti già notificati e piani di rateazione, eccetto quelli di annualità a rischio di prescrizione al 31/12/20

L’Imu va dritta alla cassa

L’appuntamento con l’acconto (che vale circa 10 miliardi di euro) è “nazionale”, sottolineno gli assessori. E il Governo nulla ha disposto, limitandosi a esonerare da questa prima rata solo il comparto turistico: alberghi, B&B, stabilimenti balneari. Vero. Però i margini per differire i termini ci sono, garantiti dalla legge di Bilancio 2020 (160/2019) che consente la proroga locale in «situazioni particolari», come ben può essere l’emergenza coronavirus in corso.

Tra i principali Comuni l’ha deciso Venezia, spostando la data al 16 luglio. E sta per deciderlo Taranto: il 16 settembre per le famiglie, il 16 dicembre per le imprese colpite dal lockdown. Stanno invece pensando a una moratoria di interessi e sanzioni sia Bari che Messina. Mentre Roma ha sospeso fino al 30 settembre l’invio degli avvisi di accertamento Imu. Anche se - riflettono alcuni - grazie al ravvedimento si potrà comunque sanare l’eventuale ritardo versando la sanzione minima ridotta pure dopo un anno dalla scadenza.