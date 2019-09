Nella beauty routine arriva la lozione pre-trattante Non siamo come le donne giapponesi: non tutte seguiamo il cosiddetto “layering”, con sette passaggi ben precisi, per prendersi cura della propria pelle. In compenso abbiamo imparato che non è più sufficiente applicare solo il siero e la crema di Monica Melotti

Non siamo come le donne giapponesi che dedicano alla beauty routine molto tempo sin da giovanissime. Non tutte seguiamo il cosiddetto “layering”, con sette passaggi ben precisi, per prendersi cura della propria pelle. In compenso abbiamo imparato che non è più sufficiente applicare solo il siero e la crema, ma nella beauty routine quotidiana è meglio inserire delle lozioni pre-trattanti per migliorare l'efficacia dei trattamenti successivi, proprio come fanno in Giappone.

«Nella cultura giapponese non è solo importante quali prodotti si utilizzano ma è fondamentale anche il massaggio con cui si applicano - spiega Francesca Baldi, brand manager Promedial, brand giapponese da poco in Italia -. L'obbiettivo è quello di stimolare la circolazione. Chizu Saeki nel suo libro “The japanese skincare revolution” illustra proprio queste tecniche. La lozione, presente nella cultura giapponese sin dall'VIII secolo, è un prodotto fondamentale nel rituale poiché l'acqua era considerato un elemento di purezza, indispensabile per una corretta detersione del proprio viso».



Un corretto utilizzo

La lozione pre-idratante è un prodotto molto importante nella beauty routine di bellezza, qualunque sia il trattamento in uso. È il primo gesto per una pelle perfettamente rivitalizzata e va utilizzata dopo la detersione del viso, dai 25 anni in poi.

«La lozione pre-idratante assicura una pelle idratata e luminosa, per questo è consigliata applicarla sia al mattino che alla sera – continua la specialista -. Si può applicare sia con le dita e il palmo della mano oppure con un morbido dischetto, l'importante è effettuare un leggero massaggio. Lo scopo è quello di ricostruire il film idrolipidico in modo da trattenere all'interno le riserve d'acqua indispensabili per il benessere della pelle. È importante non considerarlo un tonico, infatti va applicato subito dopo la detergenza e prima di qualsiasi soin, proprio per preparare la pelle ad assorbire al meglio i principi attivi contenuti nel siero e nella crema. Al mattino è in grado di ripristinare il corretto pH, assorbendo l'eccesso di sebo prodotto durante il riposo notturno, mentre alla sera deterge in profondità le impurità causate dagli agenti esterni».

Diversi tipi di lozioni

L'ultima arrivata è la Lozione Pre-Idratante di Promedial. La lozione, particolarmente indicata per la pelle sensibile, contiene due attivi che la rendono particolarmente efficace, quali: l'alfa-glucano oligosaccaride che agisce sulla flora batterica per ripristinare il corretto pH e il collagene tripeptide che stimola la produzione di collagene endogeno. Galénic ha messo a punto Aqua Infini Lozione di Trattamento, con Fleur de Rocher, una pianta miracolosa che vive in Messico in grado di trattenere anche la più piccola goccia d'acqua. I laboratori Clinique hanno da poco lanciato Fresh Pressed Clinical Daily + Overnight Booster con Vitamina C e Vitamina A, un sistema che presenta 2 attivatori di trattamento – uno per il giorno con Vitamina C fresca (Acido Ascorbico 10%) e uno per la notte con Vitamina A fresca (Retinolo) – che lavorano in sinergia per risultati evidenti.