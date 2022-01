«Nella Capitale la svolta dei servizi digitali, obiettivo smart city»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Accelerare sulla gestione efficiente dei rifiuti urbani, la mobilità sostenibile, sulla sicurezza urbana, sulla valorizzazione del patrimonio culturale anche attraverso nuove forme di turismo. Engineering, società attiva a livello nazionale nel settore dei software e dei servizi It, con quartier generale a Roma, si candida a fornire, in particolare attraverso la controllata Municipia, servizi digitali in grado di far diventare la Capitale più smart. Lo racconta Maximo Ibarra, dal primo ottobre scorso alla guida del gruppo. L’amministratore delegato, già a capo di Sky Italia, dell’olandese Kpn e di Wind, punta in generale a fare di Engineering il champion tech digitale italiano entro il 2025, con un occhio, alla fine del piano, anche a un possibile ritorno in Borsa, dopo il delisting avvenuto nel 2016. Intanto, tra i progetti nazionali più importanti, il gruppo Engineering intende procedere, aggiunge Ibarra, con la gara per il progetto di cloud di Stato e ribadisce la validità della proposta presentata in partnership con Fastweb.

Engineering ha la sede principale a Roma, quali prospettive anche in relazione al cambio di amministrazione avvenuto nei mesi scorsi?

Loading...

Il quartier generale di Engineering è sempre stato la Capitale, anche se il gruppo ha una presenza in tutta Italia. Cercheremo di cogliere le opportunità nelle varie città italiane a seconda dei piani da sviluppare. Per quanto riguarda Roma, il progetto è quello di portare avanti progetti interessanti con la nuova amministrazione per quanto riguarda la modernizzazione delle infrastrutture tecnologiche capitoline. È uno degli auspici, credo che lavoreremo molto nell’ottica di far diventare Roma una smart city.

Quali i settori più interessanti per sviluppare i progetti nella Capitale?

Il nostro gruppo affianca da molto tempo sia la pubblica amministrazione centrale sia quella locale. In particolare, nello sviluppo di soluzioni per i Comuni, vero e proprio sistema nervoso del Paese, elaboriamo dai sistemi di gestione dei servizi a progetti di smart cities volti a migliorare la qualità della vita e a garantire maggiore sicurezza, anche grazie alle competenze e all’esperienza della nostra controllata Municipia che agisce e approccia i problemi dei Comuni come un vero partner unendo consulenza strategica e esecuzione operativa per la transizione verso la dimensione di “augmented city”. Municipia collabora già con Roma Capitale su vari fronti, ed è pronta a supportare anche la nuova fase intrapresa dalla città per contribuire ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi in alcune aree prioritarie, come la mobilità sostenibile, la gestione efficiente dei rifiuti, la sicurezza urbana, la definizione di politiche sociali mirate grazie a una politica data driven che i decisori possono sviluppare sulla base di una mappatura e una conoscenza puntuale del contesto economico e dei bisogni sociali, la valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale immenso attraverso nuove forme di turismo. Si tratta di obiettivi concreti che abbiamo già raggiunto in altri Comuni.