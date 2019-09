Nella Costa degli Dei lo strapiombo sul mare strega russi e americani

«Quest'anno l'inizio è stato lento per via di un maggio freddo e piovoso – spiega il sindaco Giovanni Macrì, per tutti Nino, in carica da meno di un anno, avvocato e titolare di una struttura turistica – ma agosto è stato strepitoso. I tedeschi sono diminuiti attratti da altre destinazioni penalizzate negli ultimi anni, ma hanno preso il loro posto moltissimi russi. Da due anni a questa parte, poi, si è aperto un canale importante con gli Stati Uniti, grazie alla famosa classifica del New York Times che nel 2017 definì la Calabria una delle cinquanta mete turistiche imperdibili». Gli orizzonti, dunque, si allargano: «A gennaio saremo a New York per promuovere Tropea, in un evento dedicato proprio alle realtà come la nostra». Una mano potrebbe arrivare dalla “Bandiera Blu”, il riconoscimento internazionale per le località che rispettano criteri di gestiome sostenibile del territorio, a cui Tropea intende candidarsi. Ma l’obiettivo è anche diversificare puntado sulla cultura e sul patrimonio archeologico della regione con preziose carte da giocare, a cominciare dai Bronzi di Riace, nel museo di Reggio Calabria a poco più di un’ora di strada.

Di fronte a tanta ricchezza ritrovata, il sensibile termometro del mercato immobiliare non poteva non reagire. In 10 anni i prezzi medi delle abitazioni sono cresciuti di quasi il 28% (dati Agenzia delle entrate) a fronte di un andamento di segno opposto nella regione, a cominciare dal capoluogo, Vibo Valentia, ma anche di località balneari di pregio come Soverato, nel golfo di Squillace sullo Jonio, con quotazioni in calo di oltre il 20%.

Di recente un’ulteriore spinta è giunta anche dal rilancio del porto turistico che sta diventando un punto di riferimento per i diportisti che puntano verso Sud. Ma in una regione che è in coda alle classifiche europee per l’occupazione, a Tropea «si fa fatica a trovare personale qualificato nell’accoglienza, nella ristorazione e in generale nei servizi turistici».

Senza dubbio, dunque, si può parlare di un’isola di benessere in una delle aree più povere dell’Unione. Tuttavia, duole registrarlo, questo dato non trova conferma nei dati dell’Agenzia delle Entrate: il reddito procapite dei tropeani nel 2017 non superava i 14mila euro (13.825 euro), ben al di sotto della stessa Vibo e ai livelli di molti piccoli e piccolissimi comuni delle aree interne della Calabria. Non sorprende, dunque, la campagna a tappeto del comune per riscuotere l’imposta di soggiorno. «Incrociando i dati della Questura sulle presenze, quelli dei versamenti alle casse del comune e le disponibilità delle strutture ricettive rilevate sulle piattaforme online, nei primi sette mesi 2019 siamo riusciti ad aumentare questa entrata del 12,7%» dice - dati alla mano - il sindaco che conta di arrivare a +20% a fine anno.