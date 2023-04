Nella delega fiscale un pacchetto ad hoc per i lavoratori autonomi

Le ritenute d’acconto

Molto richiesta dal mondo professionale è anche la modifica della disciplina delle ritenute d’acconto. Per evitare situazioni creditorie, in applicazione dell’attuale ritenuta d’acconto del 20%, si prevede la riduzione delle ritenute operate sui compensi dei professionisti che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell’opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori. Oggi la ritenuta al 20% sui corrispettivi percepiti determina, nei soggetti che hanno molte spese, quali quelle per dipendenti o collaboratori, un ammontare di “trattenute” superiore all’imposta lorda con conseguente insorgere di sistematiche situazioni creditorie.

La delega, pur non indicando i parametri della riduzione delle future ritenute, introduce un sistema simile a quello applicabile agli agenti di commercio per i quali, se dichiarano che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle provvigioni.

Le spese

Il disegno di legge stabilisce inoltre che dovranno concorrere a formare il reddito di lavoro autonomo tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività professionale, ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso spese sostenute e riaddebitate al cliente che divengono non deducibili dal reddito dell’esercente arte o professione.

Si introdurrà pertanto nel Tuir una modifica alla definizione del reddito simile a quella oggi vigente per i lavoratori dipendenti. L’unica esclusione alla formazione del reddito sarà rappresentata dai rimborsi spese riaddebitati al committente che oggi vengono assoggettati ad imposizione con deduzione del relativo costo e domani non saranno imponibili né deducibili.

Anche il criterio di imputazione temporale dei compensi subirà un cambiamento perché dovrà essere allineato a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente.