Nella digital replica brief e comandi vocali

Una tecnologia in evoluzione quella dei comandi vocali e che sarà affinata costantemente per rendere sempre più facile e fluido il cammino. Per questo i feedback dei lettori saranno di assoluta utilità.

L’altra novità è il brief, il punto delle 19 che raccoglie le 4-5 notizie principali della giornata, come fosse una newsletter ma all’interno della app.

Il brief è al tempo stesso anche un’anticipazione degli approfondimenti principali che i lettori potranno trovare nella digital replica del giorno seguente, che sarà disponibile dalla mezzanotte. Proprio per questo il brief è curato dalla caporedazione centrale, il cuore dello smistamento delle notizie e dell’organizzazione dell’informazione del quotidiano.

La pubblicazione del brief sarà segnalata con una notifica. Gli utenti troveranno anche un calendario per navigare tra i brief dei sei giorni precedenti, un’utile e veloce promemoria per ricordare i fatti clou e andare eventualmente ad approfondirli sulla digital replica.