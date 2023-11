Nella disponibilità di risorse umane il nodo per lo sviluppo per le imprese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il maggiore ostacolo? La difficoltà nel reperire le risorse umane necessarie. L’Osservatorio Mecspe, diffuso in occasione dell’avvio della rassegna omonima a Bari, evidenzia il nodo del know-how come il freno maggiore allo sviluppo, difficoltà percepita nel secondo quadrimestre 2023 dal 53% delle aziende.

Elemento che rappresenta anche uno dei maggiori fattori di preoccupazione per il futuro insieme all’inflazione, ai tassi interesse e ai costi dell’energia, anche se quest’ultimo aspetto fa meno paura rispetto allo scorso quadrimestre.

Sono proprio questi timori che rendono gli imprenditori un po’ meno soddisfatti e fiduciosi rispetto al passato (lo è il 33%), anche se non si tratta di una “bocciatura” totale, tenendo conto che la quota di coloro che si dichiarano totalmente “scontenti” resta comunque contenuta al 16%.

Tra i temi toccati anche quelli legati alla transizione digitale ed energetica, argomenti centrali anche per la stessa rassegna, che raccoglie oltre 500 aziende in 20mila metri quadri di area espositiva, nell’evento organizzato da Senaf. Sul fronte della sostenibilità cresce anche nelle Pmi il livello di conoscenza dei temi Esg (Ambientali, Sociali e di Governance), che arriva al 46% dei rispondenti (10 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), ma a oggi solo quasi quattro aziende su dieci ritengono la propria attività totalmente sostenibile, il 46% mediamente, il 15% per nulla.

Anche in questo caso non è una bocciatura completa, ma un “invito” a fare di più. Accanto all’anima sostenibile delle imprese, negli ultimi anni migliora anche il livello di digitalizzazione: 7 imprenditori su 10 dichiarano di aver avuto una crescita digitale da media ad alta, e tra le tecnologie o processi innovativi che hanno intenzione di introdurre indicano la sicurezza informatica e la robotica collaborativa. Il tema della sicurezza è infatti al primo posto nell’agenda degli imprenditori, dato che oltre 3 imprese su 10 hanno subito almeno un cyber attacco. Per accelerare il percorso di trasformazione digitale, però, servono risorse qualificate e soprattutto formazione. Su questo, per la metà degli imprenditori le competenze del personale attuali sono totalmente in linea con le necessità dell’azienda.