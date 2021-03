Nella domenica senza Inter solo il Milan si rialza. Ko Juve a Torino: addio al sogni scudetto

4' di lettura

Vai a capirci qualcosa. È un campionato sincopato. Che va su e va giù come un elettrocardiogramma impazzito. Una domenica ti spacchi in mille pezzi, quella successiva risorgi senza nessuna garanzia di continuità.

Con l’Inter bloccata dal covid, i riflettori erano puntati su Milan e Juventus. Condizionate da un imperativo categorico: non perdere il famoso treno dello scudetto. Restare agganciati al convoglio sperando che qualcosa prima o poi succeda. E qualcosa è successo: il Milan, in trasferta contro Fiorentina, centra l’obiettivo riuscendo a rimanere nella scia dell’Inter. È un 3-2 strappato con le unghie e coi denti grazie anche al ritorno in attacco del vecchio Ibra che apre le marcature realizzando il suo 15 gol in campionato. Una vigorosa reazione, quella del Milan, dopo l’eliminazione dall'Europa League.



La Juve perde la faccia

Tutt'altro film per la Juventus, che perdendo in casa col Benevento (0-1), perde probabilmente le sue ultime speranze di scudetto. E perde anche la faccia perchè questa sconfitta casalinga è pesante. Molto pesante. Una caduta che fa male perchè rimette in discussione tutto il progetto bianconero. Non solo Pirlo è sotto accusa, ma anche la società, responsabile di un nuovo ciclo fallimentare su quasi tutti i fronti.

Una realtà difficile da accettare e che già suscita un mare di polemiche. Due dati : rispetto alla Juventus di Sarri, quella di Pirlo ha undici punti in meno. E venti, sempre in meno, rispetto a quella di Allegri. Tanti, soprattutto pensando al futuro visto che la società non prevede un piano B.

Loading...

Il Napoli va a mille

Chi va a mille dopo aver tanto tribolato, è il Napoli. La squadra di Gattuso, dopo aver battuto il Milan, salta in scioltezza anche la Roma battendola all’Olimpico con una doppietta di Mertens. Una doppietta d’autore, quella dell’attaccante belga, che va in gol prima su punizione e poi di testa sfruttando un prezioso assist di Politano.

Tanto Napoli, soprattutto nel primo tempo, e poca Roma, come sempre timorosa quando s’incrocia con una pari grado. Un momento d’oro per Gattuso che rilancia il Napoli, quinto a due punti da Juventus e Atalanta, in zona Champions. Stanno bene i partenopei, sempre più convinti dei loro mezzi. Il contrario dei giallorossi, pavidi e senza personalità. «Una squadra senza coraggio» ha detto il tecnico Fonseca dimenticando che, di solito, il coraggio a una squadra dovrebbe darlo proprio l’allenatore.





Si rialza il Milan

Diverso il discorso per il Milan che si rialza dopo il ko col Napoli e l’eliminazione in Europa League. L’Inter, anche se ha una gara da recuperare, ora è a sei punti. Psicologicamente più vicina. La squadra di Pioli approfitta inoltre del passo falso della Juventus allungando a + 4 dai bianconeri e dall'Atalanta.

Non è un Milan risorto, però è combattivo e reattivo: con Ibrahimovic nel ruolo di capotribù che realizza un nuovo record: quello di essere il giocatore più vecchio (39 anni e 170 giorni) ad aver segnato 15 reti in campionato. Dopo il primo gol dello svedese, Pulgar e Ribery riaprono il risultato, ma Brahim Diaz e Calhanoglu chiudono la partita.

«Vinciamole tutte e undici» aveva detto Pioli alla vigilia. Un obiettivo ambizioso e piuttosto complicato. Comunque, mai demordere. Se il commissario straordinario per il Covid, Paolo Figliuolo, dice che entro la terza settimana di aprile si può arrivare a 500mila vaccinazioni al giorno, perchè allora non credere al buon Pioli che i suoi risultati finora li ha raggiunti?