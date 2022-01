Nella formazione aziendale saranno sempre più utili cybersecurity e sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La rivoluzione tecnologica scuote alle fondamenta un mondo apparentemente inamovibile, come quello dell’apprendimento. La pandemia ha solo accelerato alcuni processi, ma soprattutto ha reso evidente quanto la rivoluzione

che era già in atto da anni.

Per comprendere le evoluzioni in corso, dobbiamo partire dalle sfide che il mondo dell’apprendimento deve affrontare.

Loading...

L’apprendimento, in particolare per il mondo della Formazione aziendale e delle professioni, deve ormai avvenire alla velocità del cambiamento, deve essere continuo, per tutto l’arco della vita professionale, deve far fronte all’evoluzione delle competenze tradizionali e al tempo stesso formare a nuove competenze in quel processo ormai definito come up-skilling, re-skilling e cross-skilling. Una sfida per il management di ogni azienda, che deve acquisire la consapevolezza che l’apprendimento è ormai, e lo sarà ancora di più, il primo motore per tenere il passo e vivere da protagonisti le sfide presenti e future.

Quali sono i trend in atto, sui quali concordano i principali report internazionali, sul piano dei contenuti, dei format e delle tecnologie educative che caratterizzeranno il 2022 ed i prossimi anni?

I nuovi contenuti formativi che stanno entrando nelle agende delle Academy aziendali e delle Business School rispecchiano le trasformazioni economiche sociali nelle quali siamo immersi.