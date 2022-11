Nella gelata dei mercati l’Esg consola l’Europa. E in Italia brilla il fintech

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Se i mercati dei capitali sono un’importante motore per lo sviluppo, l’Europa continua a muoversi col freno a mano tirato rispetto al resto del mondo. E l’Italia, in un contesto europeo già arretrato, si conferma tra i Paesi fanalini di coda del Vecchio continente. Sono i dati dell’Associazione per i mercati finanziari in Europa (Afme), presentati ieri, a confermare questo stato di arretratezza finanziaria dell’Europa e ancor più dell’Italia. Basta un dato per capirlo: la capitalizzazione delle azioni...