Nella guerra al Coronavirus scendono in campo le case automobilistiche Fca è pronta a produrre mascherine in Asia, il presidente Trump chiede GM, Ford e Tesla di riconvertire la produzione per realizzare apparecchiature medicali. Una chiamata alle armi come nel secondo conflitto mondiale quando l'ovale blu costruiva bombardieri

L'industria dell'auto è in grado di produrre tutti i materiali di cui oggi il mondo ha urgente bisogno e molti gruppi si stanno già muovendo per una veloce riconversione.

È della scorsa settimana l'annuncio dell'impegno di FCA e Ferrari al fianco dell'azienda italiana Siare Engineering , che produce ventilatori per la respirazione assistita. Adesso è in arrivo la riconversione di un impianto asiatico della FCA per la produzione di un milione di mascherine al mese.

In un Tweet il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato molto esplicito nella richiesta di azione per la fornitura di attrezzature ai vertici della Ford, General Motors e Tesla.



GM

Il gruppo americano General Motors ha già chiesto ai suoi fornitori di mettere a punto i componenti per una produzione a breve termine di almeno 200.000 respiratori meccanici.



In Germania

In Germania il Gruppo Volkswagen scende in campo cercando di velocizzare la messa a punto di una capacità produttiva di macchine per la respirazione assistita grazie all'utilizzo delle stampanti 3D.

Anche la Bmw sta per avviare una produzione di macchine di respirazione assistita con la stampa in 3 dimensioni dei componenti.