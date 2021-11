Nella legge di bilancio 2,4 miliardi per sostenere l’agricoltura

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Oltre 2,4 miliardi di euro destinati a sostenere e rilanciare il settore agricolo, valorizzare la competitività delle filiere e favorire gli agricoltori under 40, a cui si aggiunge il rinnovo del cosiddetto bonus verde prossimi tre anni. Sono i numeri relativi all’agricoltura contenuti nel disegno di Legge di Bilancio 2022 all’esame del Senato.

Cifre, rivendica il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli «ampiamente superiori rispetto al passato» per un settore alle prese con una crisi senza precedenti dal lato dei costi e che deve fare i conti, sul versante comunitario, con il sostanziale taglio in termini reali delle risorse garantite fino a oggi dalla Politica agricola comune.

Loading...

Fondo anti-catastrofi climatiche

Nel dettaglio, gli stanziamenti previsti ammontano a oltre 690 milioni di euro fino al 2027 per l’istituzione di un Fondo mutualistico nazionale a copertura dei rischi catastrofali, una significativa innovazione tra gli strumenti di gestione del rischio in agricoltura; altri 237 milioni di euro a valere sul 2023 per l’esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 250 milioni di euro per le assicurazioni agevolate e 8,3 milioni per la proroga della decontribuzione degli imprenditori agricoli e gli agricoltori diretti under 40 (54,30 i milioni di euro previsti per il triennio).

Politiche di filiera

Allo sviluppo delle politiche di filiera il disegno di Legge dedica risorse significative che dovrebbero consentire l’ulteriore rafforzamento di uno strumento utilizzato con successo fino a oggi in alcuni comparti per garantire da un lato certezze ai produttori nella programmazione degli investimenti, ma anche approvvigionamenti certi e di qualità all’industria di trasformazione.

In particolare vengono stanziati 160 milioni di euro fino al 2023 per il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura; 10 milioni di euro per la dotazione del Fondo per la competitività delle filiere agricole; 10 milioni di euro per il rafforzamento della filiera grano-pasta; 120 milioni di euro per il sostegno ai Distretti del cibo.