Nella manovra 14 miliardi di flessibilità. Stop all’aumento Iva e deficit al 2,2% nel 2020

Base da consolidare nelle intenzioni del governo con una manovra da 30 miliardi che dovrà comprendere «la completa cancellazione degli aumenti dell'Iva» e poggiare su due pilastri: quasi 15 miliardi di flessibilità da parte di Bruxelles, con un deficit che passa appunto al 2,2% dall'1,4% calcolato a politiche invariate, e altrettanti di coperture da trovare a Roma. Fra queste, un ruolo da protagonista sarà assegnato alle misure anti-evasione, sotto forma di aiuti e incentivi ai pagamenti tracciabili: da lì il ministero dell'Economia si aspetta un maggior gettito da quattro decimali di Pil, cioè oltre 7 miliardi di euro. Il resto dovrà arrivare dalla spending review (quasi 2 miliardi) e dalla revisione di tax expenditures e sconti fiscali dannosi per l'ambiente (altri 2 miliardi). Altri due miliardi circa arriveranno dalla proroga di misure fiscali come la rivalutazione di terreni e partecipazioni.

Bloccare gli aumenti Iva

Tutto ciò servirà per bloccare tutti gli aumenti Iva, e avviare il taglio al cuneo fiscale che per il primo anno costerà poco più di 2,5 miliardi, confermando quindi le ipotesi di partenza a giugno. Nel menu anche il rilancio delle misure di Impresa 4.0, il rilancio degli investimenti pubblici e l'aumento di risorse per istruzione e ricerca: misure, queste, indicate esplicitamente dalla Nota di aggiornamento, ma ancora da cifrare con esattezza