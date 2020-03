Nella mente del criminologo Che cosa spinge una persona a compiere violenza verso un’altra persona? A questo interrogativo cerca di rispondere Adolfo Ceretti di Isabella Merzagora e Giulio Enea Vigevani

4' di lettura

Gli scaffali delle librerie sono colmi di autobiografie di assi del pallone o dei fornelli con infanzie umili ma felici e vite tutta in ascesa verso la celebrità e la ricchezza. A cercar bene, si può però trovare anche il racconto della vita di un figlio della borghesia milanese più colta, con una adolescenza benestante ma piena di dubbi, che decide di fare un mestiere strano, il criminologo, e invece di ricercare la facile fama nella televisione del dolore e del sangue trascorre l’esistenza a scavare nel profondo della società e di se stesso.



Nel racconto di una vita bella e difficile, scritto con penna felice insieme a Niccolò Nisivoccia, vi imbatterete in un personaggio che ricorda lo psichiatra interpretato da Luigi Lo Cascio ne “La meglio gioventù”, che attraversa la storia d’Italia e del mondo. Anche Adolfo Ceretti vede amici avvicinarsi alla lotta armata, che gli sottrarrà un Maestro come Guido Galli, considera le infinite forme del male e le sofferenze delle vittime, incontra la Storia nel Sahara, in Sudafrica e nell’America latina. E in questo quadro affronta la malattia di un padre in silenzio per anni, le fragilità del corpo e della mente, sempre con ironia e con una intelligenza dolorosa insieme.



Vi appassioneranno le causes célèbres, da Erika e Omar a Vallanzasca, dalla banda della Uno Bianca a noti terroristi, e quelle meno note di ragazzi incontrati nei tribunali dei minori o nelle carceri brasiliane. Ancor più affascinerà, ne siamo sicuri, lo sguardo paritario, non giudicante, di chi si sente sempre di fronte a un uomo e non a un criminale, di chi sa bene che il diavolo può accarezzare i capelli di chiunque. E stupirà, specie chi pensa all’università come a un luogo di gerarchie e potere, il rapporto intenso e paritario con i suoi bravi allievi della Bicocca.



Le Memorie di un criminologo spiegano, soprattutto, cosa davvero fa o può fare un criminologo, correggendo luoghi comuni che da un certo tempo a questa parte guastano parte dell’opinione pubblica. Il criminologo, ci dimostra l’autore, può attraversare la cronaca di un Paese, o magari di più di uno come nel suo caso, è presente e agisce in essa.



Il criminologo non indica “chi è stato” a commettere un delitto né acchiappa i delinquenti, questo lo fanno egregiamente le Forze dell’Ordine, non illustra il “come” di un reato, ci sono i criminalisti per questo. Spiega il perché chi ha violato la legge lo ha fatto e, più ancora nel caso dell’autore del libro, cerca di fare in modo che il male e la violenza non si moltiplichino e pure che alle vittime vengano offerte restituzioni, ristoro e, soprattutto, voce.