Nella motor valley di Prevalle go kart e van non conoscono crisi

Dove c’è Otk è nata una piccola motor valley: da una parte i go kart prodotti da più di mezzo secolo a Prevalle, dall’altro la famiglia Maccarinelli con i van dell’assistenza e dell’hospitality per le squadre della Moto Gp, della superbike e per quelle delle categorie minori.

A Paitone impossibile non accorgersi dei grandi autocaravan in lavorazione che vengono proposti oggi in versione multipiano: quando il van arriva nel paddock, un sistema elettroidraulico consente al rimorchio di sdoppiarsi telescopicamente verso l’alto, raddoppiando gli spazi di lavoro e riducendo quelli sul paddock.

«Finora ne abbiamo costruiti una cinquantina», racconta Luciano Maccarinelli che con la famiglia controlla anche Emme 2000 di Varese «che sono l’evoluzione di un’esperienza avviata da nostro padre mezzo secolo fa che aveva iniziato l’attività con gli automarket».

Van che hanno alti contenuti di tecnologia: dall’asfalto del paddock, utilizzando un elevatore, i propulsori delle moto possono essere portati al primo piano dove vengono trasferiti da un elevatore e montati su un perno rotante che consente ai meccanici di lavorare capovolgendoli, quindi senza doversi piegare. Al piano superiore – aria condizionata e acqua corrente – i locali del pilota, al piano terra gli spazi per gli ingegneri ed il resto del team “con alla base di tutto la collaborazione – aggiunge Luciano Maccarinelli – tra clienti e nostra azienda il cui compito è interpretare le esigenze della squadra che utilizzerà l’impianto». Nella storia dell’azienda da Prevalle sono usciti duemila automarket «con una produzione che tuttavia abbiamo abbandonato concentrandoci sui van» effetto della “trasformazione dei mercati comunali ambulanti”.

Un filone che invece continua BBM Food Trucks di Torbole, con i veicoli per lo street food e non solo in cui la tecnologia consente di trasportare pesce o gelati piuttosto che dolciumi o abbigliamento, che aprono e chiudono come matrioske, con temperature controllate.