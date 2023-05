Nella notte allarme a Kiev e in altre regioni. Raid su Odessa

9:23 Prighozin critica Putin, in guerra serve carattere d’acciaio

“Se inizi una guerra devi avere carattere, volontà e attributi d’acciaio, solo così sarai in grado di ottenere qualcosa”. E’ l’ultimo attacco lanciato dal fondatore del gruppo Wagner, Yevgheny Prigozhin, a Vladimir Putin, pur senza nominare esplicitamente il presidente russo. A riferirlo è il think tank americano Institute for the study of war, che fa riferimento ad alcune dichiarazioni rilasciate ai media russi da Prigozhin. Secondo Isw, il capo di Wagner sarebbe in rotta di collisione con il leader del Cremlino perché Putin non gli avrebbe dato la ricompensa promessa per la presa di Bakhmut.