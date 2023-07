Nella notte Mosca colpita da droni ucraini. Evacuazioni in Crimea dopo raid su deposito di munizioni

8:22 Premier israeliano Netanyahu lascia l’ospedale dopo l’inserimento del pacemaker

Il Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha lasciato l’ospedale questa mattina dopo aver subito l’inserimento di un pacemaker cardiaco. Le televisioni locali hanno mostrato un convoglio di veicoli che portava via il 73enne dall’ospedale di Tel Aviv in cui era rimasto per una notte. Le condizioni di salute di Netanyahu assumono un’ulteriore rilevanza nel momento in cui Israele si trova nel mezzo di uno dei dibattiti interni più controversi della sua storia. Oggi la sua coalizione potrebbe tentare di far passare in parlamento la legge che ridurrebbe il potere della magistratura di supervisionare le decisioni politiche. Questo piano ha scatenato proteste di massa negli ultimi mesi.

Ieri il premier ha dichiarato di voler essere presente in parlamento, noto come Knesset, per il voto.