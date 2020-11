Nella Pa 52mila assunzioni con la manovra, vince la scuola con il 60% Ai 25mila prof di sostegno si sommano 4.500 bidelli e 2mila tra maestre e assistenti tecnici .La sanità incassa la proroga per 37mila contratti a tempo determinato anti-Covid di Eugenio Bruno

Il Governo cerca di riaprire la scuola a dicembre

La manovra 2021 si annuncia doppiamente generosa per la Pa. Oltre ai 400 milioni aggiuntivi per il rinnovo del contratto - che porta la dote a 3,7 miliardi e si traduce in aumento medio di 109 euro lordi per ogni statale (su cui si veda Il Sole 24 Ore del 19 novembre) - la legge di bilancio partorita lunedì scorso dal Consiglio dei ministri e inviata in Parlamento per il varo entro il 31 dicembre porta in dote 52mila nuove assunzioni negli uffici pubblici. Gran parte delle quali a tempo indeterminato. In testa troviamo la scuola con il 60% degli ingressi preventivati tra prof di sostegno, maestre d’asilo e ed ex Lsu. Ma un occhio di riguardo, com’è inevitabile che sia in epoca di pandemia globale, lo ottiene anche la sanità che porta a casa quasi 37mila proroghe di contratti a tempo determinato. Numeri importanti, specie se paragonati alla crisi occupazionale e di fatturato che a causa del Covid-19 e delle misure emergenziali del governo sta colpendo ampie fasce del lavoro privato. Eppure giudicati insufficienti dai sindacati che invocano più risorse e confermano lo sciopero del 9 dicembre.

In arrivo 25mila insegnanti di sostegno

In totale la legge di bilancio per il 2021 prevede 52.121 nuovi ingressi nelle Pa centrali e locali svincolati (e aggiuntivi) rispetto al turnover ordinario. In gran parte dei casi attingengendo a un fondo ad hoc da 35 milioni che salirà gradatamente fino ai 315, a regime, del 2033. Il primato, come detto, va all’istruzione, con oltre 31mila immissioni e stabilizzazioni in rampa di lancio. Il contingente (25mila) più ampio riguarda gli insegnanti di sostegno. Grazie a un finanziamento specifico che parte da 60 milioni l’anno prossimo e sale via via fino a superare il miliardo nel 2028, tra costi delle 25mila immissioni in ruolo e attribuzione della card formazione da 500 euro a ognuno dei neoassunti. Non tutti avranno una cattedra però già a settembre. Nel 2021/22 ne entreranno in ruolo solo 5mila; altri 11mila nel 2022/23 e gli ultimi 9mila nel 2023/24.

Chissà se basteranno a evitare il ripetersi dello stesso copione di quest’anno con molti posti ancora scoperti a metà novembre. In una misura che la stessa relazione tecnica al Ddl ci aiuta quantificare: su 172mila posti complessivi incluse le deroghe al 22 ottobre ne risultavano assegnati 152mila. In ballo a quella data, dunque, ce ne sarebbero ancora 20mila e la situazione attuale potrebbe non essere molto diversa vista l’atavica carenza di prof per l’assistenza agli studenti con disabilità. Completano il conto delle assunzioni nella scuola i 1.000 assistenti di laboratorio attesi alla primaria e alle medie, le 1.000 maestre d’asilo e i 4.530 ex Lsu che verranno adesso stabilizzati come collaboratori scolastici.

Gli altri concorsi in programma