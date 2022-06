Nella pace dell’Umbria

In Umbria, su una collina a pochi km da Spoleto e dalle Fonti del Clitunno, sorge il piccolo borgo medievale di Campello Alto (PG). Nella struttura diffusa Relais Borgo Campello, si soggiorna nelle antiche dimore dei nobili e nelle celle dei monaci e ci si immerge completamente nella vita del luogo, dedicandosi a pratiche lente capaci di riconnettere con la natura e con se stessi. Dai corsi di meditazione nel bosco punteggiato da olivi, querce, tigli, ippocastani o sul prato del monastero, alla raccolta degli asparagi e delle erbe selvatiche fino al barefooting coi percorsi a piedi scalzi per ritrovare l'equilibrio di corpo e mente. Il Relais propone corsi di Brain Longevity® e Kundalini Yoga, sotto i tigli o tra gli olivi nei dintorni, per far sprigionare energia positiva e benessere, grazie all’esecuzione lenta e armonica delle Asana (posizioni dello Yoga). Le lezioni sono adatte a tutti, sia per principianti sia per praticanti più esperti. Le lezioni vengono effettuate in genere 2 volte a settimana e durano circa 1 ora e 30 minuti.

