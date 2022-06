Nella pace del Molise

In Molise, l'albergo diffuso Borgotufi a Castel del Giudice (IS) organizza escursioni nei meleti biologici Melise (nati dal recupero di terreni un tempo abbandonati) con momenti di yoga nella natura. I partecipanti a seguito della guida ambientale escursionistica, a partire dalla terrazza panoramica di Borgotufi, attraversano il paese per incamminarsi lungo un sentiero tra boschi e meleti fino al fiume Sangro. Il percorso prosegue tra le mele, con tappe all’Apiario di Comunità, al Giardino delle Mele Antiche e nel luppoleto della birra agricola Maltolento. Infine, giunti in una radura, si partecipa ad una lezione di yoga con l’insegnante.

